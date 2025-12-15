« Noël à la maison : Meilleurs voeux » : votre téléfilm de Noël ce 15 décembre sur TF1 (histoire, interprètes)



« Noël à la maison : Meilleurs voeux » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce lundi 15 décembre 2025 – Pour bien commencer la semaine, c’est un nouveau téléfilm de Noël inédit qui vous attend ce lundi après-midi sur TF1. Aujourd’hui, il s’intitule « Noël à la maison : Meilleurs voeux ».





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Noël à la maison : Meilleurs voeux » : l’histoire, le casting (inédit)

Au fil des décennies, à 7 Cherry Lane, les fêtes de Noël se succèdent. En 1951, Charlie s’apprête à s’envoler pour la Corée afin d’y exercer la médecine lors d’une mission de longue durée, et cherche à apaiser les craintes de son épouse Joan, bouleversée par cette séparation imminente. En 2003, Sarah et Luke accueillent pour la première fois toute la famille pour Noël, mais la réunion tourne vite à la cacophonie tant leurs parents ne cessent de se disputer. En 2024 enfin, Zian et Mike, comblés par l’arrivée de la petite Tina adoptée un an plus tôt, s’efforcent de préserver le secret des surprises qu’ils se réservent mutuellement, avec la complicité involontaire de Kévin, l’entrepreneur maladroit à l’origine de leur nouvelle cuisine.



Avec : Jonathan Bennett (Mike), Annabelle Borke (Joan), Corey Cott (Charlie), Sarah Dugdale (Sarah Chen)

Notez qu’il sera suivi à 16h de la rediffusion « Retrouve-moi pour Noël ».

« Retrouve-moi pour Noël » : l’histoire et le casting

Joan doit organiser le mariage de son fils Liam avec sa fiancée Katie dans la ville même où elle a rencontré son mari, trente ans auparavant. Mais sur place, elle découvre avec stupeur que Paul, l’oncle de Katie, est le séduisant inconnu avec lequel elle avait partagé une brève mais marquante parenthèse, trois décennies plus tôt, juste avant de croiser le chemin de celui qui deviendrait son époux. C’est avec Paul qu’elle avait rendez-vous sous le célèbre sapin du Snowfall Lodge, rendez-vous qui n’a jamais eu lieu et qui a bouleversé le cours de sa vie. Désireuse de préserver l’histoire idéalisée que son fils se fait de la rencontre de ses parents, Joan tait la véritable nature de ses liens passés avec Paul. Lorsque l’organisatrice du mariage abandonne le projet, Joan se voit contrainte de gérer les derniers préparatifs et fait équipe avec Paul. En travaillant ensemble, les souvenirs ressurgissent et leur complicité renaît peu à peu.

Avec : Catherine Bell (Joan), Mark Bellamy (Charlie), Luke Bilyk (Liam), Sage Kitchen (Katie)