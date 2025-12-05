« Un Noël givré » : votre téléfilm de Noël ce 5 décembre sur TF1 (histoire, interprètes)



« Un Noël givré » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 5 décembre 2025 – Ce vendredi et pour bien finir la semaine sur TF1, c’est un nouveau téléfilm de Noël qui vous attend. Aujourd’hui, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Un Noël givré ».





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Un Noël givré » : l’histoire, le casting (inédit)

Ashley, agente immobilière à New York, retourne à Idaho Falls pour y célébrer Noël avec sa famille. De son côté, Scott, un joueur de hockey plein d’ambition, vient d’être muté dans l’équipe locale et compte bien attirer rapidement l’attention d’une grande franchise. Leur rencontre inattendue va changer le cours de leurs projets.



Avec : Kevin McGarry (Scott), Kim Matula (Ashley), Brittany Mitchell (Julie), Jamila Hall (Becca)

Notez qu’il sera suivi à 16h de la rediffusion « Un Noël de feu et de glace ».

« Un Noël de feu et de glace » : l’histoire et le casting

Une journaliste revient dans la patinoire de sa ville natale pour couvrir un reportage, affrontant ainsi de vieux démons. Avec le soutien du propriétaire des lieux et de sa petite fille, elle se met progressivement à remettre sa vie en question.

Avec : Celeste Desjardin (Lori Mitchell), Marcus Rosner (Mark Johnson), Shannon McDonough (Jen), Acacia Hanvelt (Zoé Johnson)