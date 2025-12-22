Star Academy, Jeanne sort du silence après son élimination : « c’est une relation musicale avec Léo »



Éliminée samedi soir à l’issue du prime des face-à-face de la Star Academy, Jeanne a quitté le château sous les applaudissements, laissant derrière elle une aventure intense… et de nombreuses interrogations. Depuis plusieurs jours, les spéculations vont bon train autour de sa relation avec Léo, candidat éliminé une semaine plus tôt. Une rumeur à laquelle la jeune artiste a tenu à répondre clairement.











Jeanne met fin aux rumeurs

Ce lundi, dans une interview accordée à Télé Loisirs, Jeanne a pris la parole pour clarifier la nature de son lien avec Léo. Face aux soupçons de romance nés de leur complicité évidente à l’écran, elle se veut très transparente.

« Humainement, c’est quelqu’un de très agréable à vivre donc forcément, on s’est pas mal rapprochés », confie-t-elle.

Mais la chanteuse nuance immédiatement, expliquant que ce rapprochement n’a rien d’exceptionnel dans le contexte très particulier de l’émission.



« C’est vrai qu’on s’est rapprochés, comme je me suis rapprochée de beaucoup de personnes. Artistiquement, dans tous les cas, on savait que c’était compatible. On a le même univers et je me suis beaucoup reconnue en lui (…) C’est une relation musicale. »

Une version partagée par Léo

Des propos qui font écho à ceux tenus par Léo la semaine dernière dans Quotidien, sur TMC. Interrogé par Yann Barthès sur une éventuelle histoire de couple, l’ancien académicien avait déjà coupé court aux rumeurs.

« Non, on n’est pas en couple. Avec Jeanne on a une relation hyper fusionnelle artistiquement et humainement parlant. On s’est entendu hyper bien mais il faut savoir que dans le château on est enfermés à 17, on est tous à fond dans nos émotions. Tout est hyper intense. »

Une complicité avant tout artistique

Entre Jeanne et Léo, pas d’histoire d’amour cachée donc, mais une forte connexion nourrie par la musique, la vie en communauté et l’intensité émotionnelle propre à la Star Academy. Une relation sincère et créative, qui aura marqué les téléspectateurs… sans pour autant dépasser le cadre artistique.