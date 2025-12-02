Danse avec les Stars 2026 : Laure Manaudou rejoint le casting !



TF1 ouvre officiellement le bal de la prochaine saison de « Danse avec les Stars », attendue début 2026 sur TF1, en révélant la toute première personnalité qui foulera le parquet : Laure Manaudou. La championne olympique rejoint le casting de cette nouvelle édition, un an après son frère, Florent Manaudou, qui était allé jusqu’en finale de la saison précédente.











Figure emblématique du sport français, Laure Manaudou demeure l’une des athlètes préférées du public. À seulement 17 ans, elle entre dans l’histoire lors des Jeux olympiques d’Athènes en 2004 en devenant la première nageuse française à décrocher une médaille d’or olympique, sur le 400 mètres nage libre. Elle y remporte également l’argent sur le 800 mètres nage libre et le bronze sur le 100 mètres dos, une performance exceptionnelle qui marque le début d’une carrière hors norme.

Jusqu’en 2007, la nageuse domine sa discipline, alignant 6 médailles mondiales, 13 médailles européennes et 55 podiums nationaux, dont une grande majorité en or. Elle bat par ailleurs plusieurs records du monde sur le 200 et le 400 mètres nage libre. Au total, Laure Manaudou cumule 127 médailles, dont 86 titres, un palmarès qui la place parmi les plus grandes championnes de tous les temps.

Depuis sa retraite sportive, elle s’est imposée comme consultante reconnue, notamment lors des Jeux olympiques de Paris 2024, où elle a commenté les épreuves de natation en suivant de près les performances des nageurs français, dont Léon Marchand et son frère Florent Manaudou.



Laure s’apprête désormais à relever un tout nouveau défi : celui du parquet de « Danse avec les Stars ». Sa présence marque un lancement particulièrement prestigieux pour cette nouvelle saison, dont les autres participants seront dévoilés dans les semaines à venir.

Rendez-vous début 2026 sur TF1 pour découvrir Laure Manaudou dans « Danse avec les Stars » !