Demain Nous Appartient du 15 décembre : Damien sous le choc, il découvre... (résumé + vidéo épisode 2095 en avance)

Demain nous appartient du 15 décembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2095 de DNA – Damien va être sous le choc ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Et pour cause, il va découvrir que Clément n’est pas le père de Jack et Lizzie !





Un épisode inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 15 décembre 2025 – résumé de l’épisode 2095

Chez les Roussel, Jack et Lizzie découvrent les lettres que leur père leur envoyait tous les ans. Touchés, ils comprennent le choix d’Audrey, qui a eu peur de leur donner de faux espoirs, et lui pardonnent. Lizzie réalise alors que leur père n’a pas fui par lâcheté.

Clément explique à Jack qu’il a perdu leur trace après un déménagement et les a retrouvés à Sète. Installé en Thaïlande, il promet toutefois de les voir régulièrement. Lizzie exprime à Clément son désir de rattraper le temps perdu. Théophile convainc Audrey des bonnes intentions de Clément, même si elle refuse encore de le revoir. Jack et Lizzie dînent avec leur père et Théophile au marché de Noël, où Clément leur offre des cadeaux.



Mais pendant ce temps là, Damien découvre un document qui apporte la preuve que Clément ne peut pas être leur père ! Il l’annonce à Audrey.

En parallèle, Sylvain passe la journée avec Alex et Bruno, Chloé apprend que Benny a des sentiments pour Marguerite, et Karim se vexe du comportement d’Émilie à son égard. Ils achètent quand même ses tapas aux Halles et se régale avec Nina.

VIDÉO Demain nous appartient du 15 décembre – extrait de l’épisode

