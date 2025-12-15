Plus Belle La Vie du 15 décembre 2025 : Yann dit tout à Chloé mais... (résumé + extrait vidéo épisode 485 en avance)



Publicité





Plus belle la vie du 15 décembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 485 de PBLV – Yann va découvrir la vérité sur Géraldiner cet après-midi dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, il découvre qu’elle a menti sur sa grossesse et que c’est elle qui a volé les bijoux pour faire accuser Chloé !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 15 décembre 2025 – résumé de l’épisode 485

Idriss interpelle Chloé devant l’école d’Elena. Elle affirme être venue simplement voir sa fille. Méfiant, il l’interroge sur sa valise. Après son refus de l’ouvrir, il insiste et découvre des vêtements : Chloé comptait partir avec Elena. Il l’accuse d’avoir aussi volé des bijoux et l’emmène au commissariat.

Le lendemain, Chloé annonce à Baptiste qu’elle a passé 24 heures en garde à vue et qu’elle est mise en examen. Baptiste la rassure : ils vont se battre. Mathis arrive et demande si Elena sera là pour mettre l’étoile sur le sapin. Chloé n’en est pas sûre. Mathis confie avoir demandé au Père Noël qu’ils soient tous ensemble. Émue, Chloé pleure. Baptiste les rassure : ce sera leur plus beau Noël.



Publicité





Au commissariat, Idriss informe Patrick que Duvivier est toujours dans le coma et que les bijoux restent introuvables. Patrick soupçonne Chloé à cause de sa tentative de fuite, sans preuve. Idriss pense que Baptiste pourrait être son complice.

Pendant ce temps là, Géraldine avoue à Yann qu’elle n’a jamais été enceinte et qu’elle a menti, y compris pour les bijoux. Choqué, Yann claque la porte. Plus tard, il assure à Chloé qu’il sait qu’elle est innocente. Mais quand Géraldine l’appelle et lui rappelle tout ce qu’il a à perdre, Yann dit à Chloé qu’il est désolé et s’en va.

A la résidence, Apolline fait venir Léa pour examiner Nisma. La médecin alerte sur un épuisement sérieux et prescrit quinze jours d’arrêt, craignant un burn-out.

Barbara s’inquiète pour Jennifer, en maison de repos et injoignable. Avec Thomas, elle suit Gabriel et réussit à entrer. Trempée après avoir sauté un mur et être tombée à l’eau, Barbara retrouve Jennifer, d’abord froide, puis finalement plus ouverte, allant jusqu’à lui prêter des vêtements secs.

A LIRE AUSSI : « Plus belle la vie, encore plus belle » : la série déprogrammée pendant les fêtes sur TF1

VIDÉO Plus belle la vie du 15 décembre 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.