Demain Nous Appartient du 16 décembre : Audrey annonce la vérité à Jack et Lizzie (résumé + vidéo épisode 2096 en avance)

Demain nous appartient du 16 décembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2096 de DNA – Clément n’est pas le père de Jack et Lizzie dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». Ce soir, Audrey va devoir annoncer la nouvelle à ses enfants… Elle doit leur dire qui est vraiment leur père.





Un épisode inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 16 décembre 2025 – résumé de l’épisode 2096

Clément emmène Jack et Lizzie à la pêche, une activité qu’il aime particulièrement, et en profite pour leur raconter son enfance, son amitié très forte avec Théophile et son histoire d’amour avec Audrey, qu’il considère comme la plus importante de sa vie, malgré les blessures qu’il lui a causées.

De son côté, Damien annonce à Audrey que les tests sont formels : Clément n’est pas le père des jumeaux. Audrey avoue alors à Mélody que le véritable père est Théophile, avec qui elle a eu une relation après une soirée trop arrosée. Soutenue par Damien, elle finit par révéler la vérité à Jack et Lizzie, qui réagissent très mal à cette annonce.



Bart, plus serein depuis qu’il sait qu’il va conserver le Spoon, décide d’informer Valentine et Audrey de sa décision de s’associer avec Philippine pour sauver l’établissement. Elles se montrent méfiantes mais respectent son choix. Pendant ce temps, Victor reçoit une lettre anonyme l’avertissant de cette alliance et jure de ne pas se laisser faire…

Au commissariat, Georges apprend qu’il est suspendu trois mois. Il annonce à ses collègues sa séparation avec Mélody. Et alors qu’il ne peut pas rester chez Victoire puisqu’Aaron va rentrer, Roxane lui propose de s’installer chez elle. Il accepte. Mélody, fragilisée par la rupture, refuse l’invitation d’Erica à sortir boire un verre.

VIDÉO Demain nous appartient du 16 décembre – extrait de l’épisode

