Star Academy : découvrez les images du showcase au Grand Palais des Glaces (VIDÉOS)

Par /

Publicité

Les académiciens de la Star Academy ont vécu une soirée pas comme les autres à Paris. Ce mardi soir, ils ont investi la scène du Grand Palais des Glaces pour un showcase exceptionnel, organisé afin de célébrer leur qualification pour la tournée.


Star Academy : découvrez les images du showcase au Grand Palais des Glaces
Capture X / @_LittIesister


Publicité

Devant un public conquis, les élèves ont offert une première immersion dans l’univers de la tournée, entre performances vocales, énergie collective et émotion palpable. Sourires, complicité et communion avec les fans étaient au rendez-vous, comme en témoignent les images de cette soirée unique.

Ce showcase a également permis aux spectateurs de rencontrer les académiciens de près et de partager avec eux ce moment symbolique, marquant une nouvelle étape majeure de leur aventure.

Pour rappel, cette sortie expliquait l’absence exceptionnelle du live sur TF1+ Premium plus tôt dans la soirée. Le direct a ensuite repris avec le retour des élèves au château, prolongeant ainsi cette journée riche en émotions.


Publicité

👉 Découvrez sans plus attendre les images de ce showcase événement, véritable avant-goût de la tournée tant attendue !


A LIRE AUSSI : Star Academy, les évaluations du 15 décembre : Sarah, Ambre et Victor au dessus, Théo se loupe, le résumé complet

A LIRE AUSSI
Star Academy, Léo sort du silence après son élimination : « on n’est pas en couple avec Jeanne »
Star Academy, Léo sort du silence après son élimination : "on n'est pas en couple avec Jeanne"
Star Academy : pourquoi il n’y a pas de live ce lundi soir ? (15 décembre)
Star Academy : pourquoi il n'y a pas de live ce lundi soir ? (15 décembre)
Star Academy du 15 décembre 2025 : résumé et replay de la quotidienne
Star Academy du 15 décembre 2025 : résumé et replay de la quotidienne
Star Academy, les évaluations du 15 décembre : Sarah, Ambre et Victor au dessus, Théo se loupe, le résumé complet
Star Academy, les évaluations du 15 décembre : Sarah, Ambre et Victor au dessus, Théo se loupe, le résumé complet


Publicité


Retour en haut