Star Academy : découvrez les images du showcase au Grand Palais des Glaces (VIDÉOS)

Les académiciens de la Star Academy ont vécu une soirée pas comme les autres à Paris. Ce mardi soir, ils ont investi la scène du Grand Palais des Glaces pour un showcase exceptionnel, organisé afin de célébrer leur qualification pour la tournée.











Devant un public conquis, les élèves ont offert une première immersion dans l’univers de la tournée, entre performances vocales, énergie collective et émotion palpable. Sourires, complicité et communion avec les fans étaient au rendez-vous, comme en témoignent les images de cette soirée unique.

Ce showcase a également permis aux spectateurs de rencontrer les académiciens de près et de partager avec eux ce moment symbolique, marquant une nouvelle étape majeure de leur aventure.

Pour rappel, cette sortie expliquait l’absence exceptionnelle du live sur TF1+ Premium plus tôt dans la soirée. Le direct a ensuite repris avec le retour des élèves au château, prolongeant ainsi cette journée riche en émotions.



👉 Découvrez sans plus attendre les images de ce showcase événement, véritable avant-goût de la tournée tant attendue !

Première performance des élèves de la tournée, et pas des moindres 🤩🔥 Le showcase #StarAcademy à vivre ce mardi dans la quotidienne, dès 17h30 sur TF1 et TF1+ pic.twitter.com/smUTPqFCt7 — Star Academy (@StarAcademyTF1) December 15, 2025 Même l’effroyable enceinte qui sature ne peut pas freiner le talent d’Ambre. Cette vidéo me conforte dans l’idée que sa carrière durera à minima 36 ans, la scène est sa maison. C’est très fort, ce n’est que le début.#StarAcademy #StarAcademyLeLivepic.twitter.com/dtfi0FfwZO — Carey Mahoney (@Merlinozo) December 15, 2025



