Plus Belle La Vie du 16 décembre 2025 : Baptiste arrêté, Charles manipulé (résumé + extrait vidéo épisode 486 en avance)

Plus belle la vie du 16 décembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 486 de PBLV – Baptiste va être arrêté par la police cet après-midi dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et alors qu’il s’est réveillé, Charles se fait manipuler et accuse Chloé de l’avoir agressé !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 16 décembre 2025 – résumé de l’épisode 486

Chloé s’énerve en emballant le cadeau d’Elena. Baptiste lui demande si elle sait qu’elle ne passera pas Noël avec eux. Chloé confirme : Elena a beaucoup pleuré. Effondrée, elle confie qu’elle rêvait de ce moment… Elle est accusée de vol et risque jusqu’à dix ans de prison. Baptiste lui promet de ne pas la laisser tomber et l’encourage à dire à la police ce que son ex lui a avoué. Il doit ensuite partir en urgence. Chloé s’inquiète de son silence sur son travail, mais il la rassure. Morgane les observe depuis le bar…

À l’hôpital, Bahram annonce à Yann et Géraldine que Charles s’est réveillé, mais il reste fragile et refuse toute visite. Géraldine craint que la vérité éclate si Chloé parle et explique à Yann qu’il faut la neutraliser.



Morgane et Idriss surprennent Baptiste en train de vider un appartement. Il explique qu’il aide une femme battue à déménager avec le soutien du Pavillon des Fleurs. Au commissariat, Luna confirme. Idriss annonce la mise sous protection de la victime et révèle ensuite à Baptiste que Charles s’est réveillé et pourra témoigner.

Plus tard, à l’hôpital, Bahram informe Idriss que les analyses de Charles révèlent des substances inhabituelles. Enfin, interrogé par la police, Charles affirme qu’il n’était peut-être pas seul avant sa chute et pense que Chloé Valère était présente.

Paul informe Vanessa que l’affaire Oktalis fait la une. Ulysse insiste pour la défendre, malgré les réticences de sa mère. Ulysse demande à la juge Colbert l’accès au dossier Oktalis pour défendre Vanessa, mais découvre que l’enquête est portée par un collectif de victimes représenté par Maître Bataille. Au cabinet face à Ulysse, Alice se montre ironique et met en doute la bonne foi de Vanessa.

À la résidence, Jean-Paul, de bonne humeur, annonce son départ en vacances et son futur emménagement. Mais il est bouleversé en découvrant que Noémie lit l’autobiographie de Darius Kassian, dans laquelle le tueur évoque et admire le policier qui l’a arrêté. Plus tard au commissariat, Patrick annonce à Jean-Paul qu’il a reçu le livre de Kassian avec une dédicace provocatrice. Inquiet d’un possible plan d’évasion, il décide de le lire attentivement pendant ses vacances.

VIDÉO Plus belle la vie du 16 décembre 2025 – extrait vidéo

