Plus Belle La Vie du 1er décembre 2025 : Barbara s’effondre, Audrey s’attaque à Louis (résumé + extrait vidéo épisode 475 en avance)

Plus belle la vie du 1er décembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 475 de PBLV – Audrey va s’attaquer à Louis cet après-midi dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et Barbara, qui semble connectée à Louis, s’effondre…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 1er décembre 2025 – résumé de l’épisode 475

Jean-Paul informe Ariane que le rideau de fer n’était pas piégé. Ariane rappelle Audrey, qui reste muette. Ariane lui dit savoir la vérité et demande des nouvelles de Louis. Audrey affirme qu’il va bien. Ariane propose qu’elle sorte pour qu’ils puissent partir ensemble, assurant être de son côté… Audrey panique. Louis lui dit de collaborer avec Ariane, qu’il juge fiable. Elle devient jalouse. Il suggère de s’échapper par les toits…

Au Mistral, Djawad empêche Zoé de sortir, comme promis à Ariane. Zoé finit par avouer qu’elle a peur, et Djawad tente de la rassurer même si lui aussi s’inquiète.



Audrey veut empoisonner Louis et elle-même. Louis craque et lui dit qu’il ne l’a jamais aimée et qu’il aime Barbara. Hors d’elle, Audrey le poignarde avec une paire de ciseaux ! En parallèle, Barbara fait une crise de panique, persuadée qu’il est arrivé malheur à Louis. Sur place, Ariane ordonne l’assaut. Ariane et Jean-Paul entrent dans l’appartement : Louis est grièvement blessé, Audrey gît à côté, probablement morte.

Chez Charles, Chloé veut passer l’aspirateur mais il l’en empêche et lui propose une partie de cartes. Elle finit par accepter en comprenant sa solitude. Elle se confie sur sa fille placée en famille d’accueil. Charles avoue ne pas avoir d’enfants. Chloé promet de revenir le lendemain. Plus tard, Chloé et Baptiste discutent avec Mathis de leur maison. Mathis refuse de partager une chambre avec Elena. Chloé propose de dormir dans le salon pour laisser sa chambre à sa fille.

Dans la rue, Chloé retrouve Elena et lui offre son calendrier de l’avent, au grand agacement de la famille d’accueil. Elle l’assure qu’elles visiteront bientôt leur future maison et décoreront le sapin. Au Pavillon des Fleurs, Chloé confie son découragement à Baptiste après sa discussion avec Mme Hugueneau. Il tente de la rassurer sur l’ASE, il pense qu’il n’y a aucune raison qu’on ne lui redonne pas sa fille.

Ailleurs, Baptiste vide un appartement avec des complices avant de partir précipitamment…

VIDÉO Plus belle la vie du 1er décembre 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.