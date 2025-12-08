Plus Belle La Vie du 8 décembre 2025 : Yann rencontre Elena, Géraldine confronte Chloé (résumé + extrait vidéo épisode 480 en avance)



Plus belle la vie du 8 décembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 480 de PBLV – Yann va finalement rencontrer sa fille, Elena, aujourd’hui dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et Géraldine va confronter Chloé après l’avoir surprise avec son mari.





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 8 décembre 2025 – résumé de l’épisode 480

Géraldine confronte Chloé sur la place du Mistral. Désolée pour ce qui s’est passé avec Yann, Chloé assure qu’elle n’a rien prémédité. Géraldine, enceinte, lui reproche d’avoir couché avec son mari et l’accuse de vouloir grimper socialement. Elle la traite de “boniche” mais explique ne pas l’avoir dénoncée en pensant à sa fille. Chloé jure que tout est fini avec Yann, sous le regard de Thomas qui les observe…

Au Pavillon des Fleurs, Chloé se confie à Baptiste : elle croit que Yann quitterait sa femme pour elle. Il l’appelle mais elle refuse de répondre pour ne pas détruire son couple.



Au cabinet médical, Charles avoue à Gabriel ne pas avoir fait ses analyses et se sentir très fatigué. Plus tard au Mistral, il tient des propos moqueurs sur l’homosexualité de Gabriel et Thomas avant de se sentir mal. Il insiste pour que Chloé vienne goûter chez lui avec Elena. Elle accepte à condition qu’il s’excuse auprès de Thomas. Chez Charles, Elena découvre son métier de joaillier. Touché, Charles lui offre une bague pour sa mère et accepte d’être “son papi”, bien qu’il n’aime pas Noël.

En sortant de chez Charles, Chloé et Elena croisent Yann. Chloé, bouleversée, dit à sa fille qu’il n’est “personne”, puis s’en va déposer Elena dans sa famille d’accueil…

À l’hôpital, Louis, sous morphine, raconte à Barbara ses rêves angoissants avec Audrey. Malgré ses tentatives pour le rassurer, il refait une crise. Bahram lui explique ensuite que tout semble psychologique. Barbara s’inquiète qu’il ait reçu le cœur d’Audrey, mais Bahram reste muet. Plus tard, Barbara confie à Thomas sa peur que Louis ait reçu le cœur d’Audrey. Il lui conseille de ne pas en parler, mais Thomas et Djawad paniquent en silence.

Chez Luna, Mirta annonce que Martin a tiré sur un prof avec un pistolet à billes. Choquée, elle lui demande encore de bien vouloir s’occuper de lui mais Luna refuse toujours. Mirta décide de le ramener elle-même à Marseille. Plus tard, après avoir parlé à Baptiste, Luna finit par accepter d’accompagner Mirta à Lille, elle va s’occuper de son petit fils.

VIDÉO Plus belle la vie du 8 décembre 2025 – extrait vidéo

