Demain Nous Appartient du 9 décembre : Audrey rattrapée par son passé (résumé + vidéo épisode 2091 en avance)

Demain nous appartient du 9 décembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2091 de DNA – Audrey est rattrapée par son passé ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Elle va découvrir que le père de Jack et Lizzie est à Sète !





Un épisode inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 9 décembre 2025 – résumé de l’épisode 2091

En marchant le long du canal, Lizzie confie à Jack qu’elle perd espoir de trouver l’amour. Un homme les suit discrètement et alerte un complice. Plus loin, Nordine poursuit un voleur qui, en fuyant, bouscule l’homme qui surveillait les Roussel et le fait tomber dans le canal. Jack et Lizzie le repêchent et appellent les secours. Un passant leur remet ensuite un téléphone retrouvé dans l’eau.

À l’hôpital, Victoire prend en charge l’homme, Théophile, blessé à la tête. Il refuse de rester en observation. Quand Jack et Lizzie montrent à Audrey le téléphone retrouvé, elle reconnaît Théophile et insiste pour aller elle-même le remettre au commissariat. Le soir, après avoir menti à son mari, Audrey se rend à l’hôpital, confronte Théophile et lui interdit d’approcher ses enfants. En se retournant, elle tombe sur Clément Dumas, le père de Jack et Lizzie !



De son côté, Georges vit temporairement à la villa avec Lucien et passe des nuits blanches à cause des pleurs du bébé. Bastien, persuadé d’être responsable de la rupture entre Georges et sa mère, demande à Violette de l’héberger et de l’aider à réconcilier le couple. Plus tard, Soraya surprend Gabriel s’occupant de Lucien pendant que Georges dort profondément, tandis que Mélody tente en vain de joindre Georges…

Pendant ce temps, Lou confie Nina à Karim en prétextant du travail, mais rejoint Arthur, inquiet pour sa cousine en cavale. Pour lui changer les idées, il lui organise un rendez-vous romantique aux Halles et commande des fleurs à Christelle, qui comprend enfin le malentendu de la serviette avec son numéro. Le soir, Karim passe un bon moment avec Nina, qui lui révèle que Lou n’est pas au travail et voit sûrement Arthur. En réalité, Lou profite du dîner préparé par Arthur et se montre très touchée…

VIDÉO Demain nous appartient du 9 décembre – extrait de l’épisode

Demain nous appartient, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1.