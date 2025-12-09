Plus Belle La Vie du 9 décembre 2025 : Géraldine ment, Baptiste reçoit des menaces (résumé + extrait vidéo épisode 481 en avance)



Plus belle la vie du 9 décembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 481 de PBLV – Chloé va découvrir l’énorme mensonge de Chloé aujourd’hui dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Quant à Baptiste, il reçoit des menaces et se fait voler ses outils…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 9 décembre 2025 – résumé de l’épisode 481

Yann attend Chloé devant chez elle et la confronte à propos de ce qu’elle a dit à Elena, affirmant qu’il n’était « personne ». Chloé ne voit pas ce qu’elle aurait pu lui dire d’autre… Yann lui parle de ce qu’ils ont vécu vendredi et qui n’a visiblement pas compté pour elle. Chloé lui demande alors s’il a quitté sa femme depuis… Il rappelle qu’elle est enceinte. Chloé lui rétorque qu’elle l’était aussi, huit ans plus tôt. Yann souhaite qu’ils trouvent une manière de rester en contact. Chloé y voit une proposition déguisée d’être sa maîtresse. Yann affirme l’aimer, mais elle pense qu’il ne s’en convainc même pas lui-même. Il demande si c’est à cause de son colocataire et ce qui se passe entre eux… Chloé l’envoie balader et s’en va.

Plus tard au Mistral, Baptiste constate que son vélo est renversé et que ses outils ont été volés. Thomas trouve un mot : « mêle-toi de tes affaires ». Il demande à Baptiste si quelqu’un pourrait lui en vouloir. Baptiste s’emporte : il n’en sait rien. Thomas évoque la dispute récente entre une dame et Chloé, ce qui agace Baptiste, qui refuse qu’on lui mette tout sur le dos.



Ulysse retrouve Duvivier, Yann et Géraldine pour signer la cession de la bijouterie. Géraldine parle d’un beau cadeau de Noël. Yann promet de faire honneur à ce cadeau. Ulysse précise que la passation pourra être annulée en cas de divorce ou d’absence d’héritier dans les trois années suivant la signature. Ils signent.

Baptiste raconte à Chloé le vol de ses outils et envisage de faire un crédit. Chloé pense à la bague offerte par Duvivier et propose de la revendre : elle n’en voulait pas et estime que Duvivier l’a surtout donnée pour faire plaisir à Elena. Baptiste est gêné, Chloé insiste. Plus tard, Charles et Chloé jouent aux cartes. Il lui demande des idées de cadeau pour Elena. Chloé lui dit que sa présence suffit, mais Charles insiste. Elle lui conseille un cadeau peu coûteux. En partant, Chloé remarque un sac de pharmacie. Charles dit avoir envoyé Géraldine le récupérer. Chloé y trouve une boîte de pilules contraceptives au nom de Géraldine…

Sur la place, Chloé confronte Géraldine : elle n’est pas enceinte. Elle a trouvé sa pilule et veut comprendre pourquoi elle ment. Pour elle, Géraldine n’a aucune intention d’avoir un enfant. Géraldine lui ordonne de s’occuper de ses affaires. Chloé refuse de la laisser duper M. Duvivier. Géraldine la piége alors : elle fait semblant d’avoir reçu un coup, hurle, se tient le ventre en s’effondrant en pleurant « mon bébé ». Gabriel accourt immédiatement.

À la résidence, Nisma répond au téléphone pour le Pavillon des Fleurs lorsque Yolande lui demande de l’aide pour organiser le repas de Noël. Nisma explique qu’elle gère déjà celui du Pavillon. Yolande insiste : l’arrière-petit-fils de Mirta arrive à Marseille, elle veut donc alléger sa charge. Cette dernière est gênée mais finit par promettre de trouver un moment pour aider, malgré son téléphone qui n’arrête pas de sonner. Elle semble exténuée.

Au Pavillon des Fleurs, Nisma travaille avec Blanche. Elle propose de reprendre demain car elle doit aider Yolande, mais Blanche n’est pas disponible et doit aussi emballer les cadeaux. Nisma accepte, ce qui enthousiasme Blanche. Apolline arrive pour rappeler le hamam, mais Nisma a oublié. Blanche lui dit d’y aller. Nisma s’évanouit soudain.

Nisma est au sol, Apolline et Blanche paniquées. Nisma n’a rien mangé depuis le matin. Blanche veut lui donner quelque chose, mais elle refuse. Apolline la raccompagne et prévoit de faire livrer des sushis. En regardant le téléphone de Nisma, elle découvre une longue liste d’appels et de messages non lus : elle comprend qu’elle est débordée.

Au commissariat, Patrick explique à Ariane qu’un incendie a touché leur immeuble dans la nuit. Tout le monde a été évacué et l’appartement est inhabitable le temps de l’expertise. Ils ont trouvé un petit hôtel, mais loin du Mistral. Jean-Paul, qui revient après une heure de trajets pour déposer les enfants à l’école, dit avoir demandé à Léa d’essayer de leur trouver mieux. Plus tard, Jean-Paul et Lucie rejoignent Léa, qui n’a toujours pas trouvé de logement. Lucie se plaint. Yolande annonce avoir trouvé deux chambres disponibles à la résidence pour une semaine. Jean-Paul redoute qu’ils se marchent dessus, mais Lucie est ravie.

