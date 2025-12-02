Un Si Grand Soleil du 3 décembre : Alix séduit Richard et découvre... (résumé épisode 1806 en avance)



Un si grand soleil du 3 décembre 2025, spoiler résumé de l'épisode 1806 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d'en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l'épisode du mercredi 3 décembre 2025.





Aux douanes, un agent alerte Bertier. Ce dernier annonce à Boris qu’il semblerait que quelqu’un ait utilisé L Cosmétiques pour faire entrer illégalement de la marchandise de Chine ! Ils sont destinataire d’un conteneur de 22 cartons avec l’intérieur, aucun produit de cosmétiques ! Boris est sous le choc, il ne comprend pas. Bertier lui dit qu’il s’agit de produits de luxe dans les cartons, Boris lui demande si ça pourrait être une erreur mais Bertier précise que c’est de la contrefaçon. Boris aimerait savoir comment ça a pu arriver, Bertier doit vérifier si la commande vient de chez eux.

Dans le tram, Dimitri et Lucas sont tendus. Lucas parle à Dimitri du vigile qui l’a surpris. Dimitri stresse, il espère qu’il a cru son histoire de clés. Il salue tout ce qu’il a réussi à faire depuis le début et pense que tout le reste va être du gâteau. Mais Lucas en a marre, il se sent mal et sait qu’Emma s’inquiète.



Au lycée, Soan propose à Eve et Sabine de venir dîner à la maison avec leurs conjoints le lendemain soir. Eve accepte et va demander à Manu, mais Sabine ne peut pas : ils font l’aller/retour à Avignon ce soir pour un concert de jazz et ils vont être crevés. Soan fait le lien avec la fête de Pablo, Sabine précise que Pablo lui a assuré que tout serait fini à minuit.

Bertier et Boris parlent à Elisabeth de la commande de contrefaçon de produits de luxe. Ils pensent avoir été piratés, quelqu’un a utilisé la boite mail de Bertier. Elisabeth pense que c’est impossible, elle a dépensé une fortune pour sécuriser leur réseau. Bertier a une autre hypothèse : quelqu’un d’ici a utilisé son ordinateur avec son accès mail ! Le code a pu être cracké. Elisabeth peine à y croire, Boris reste sur le piratage. Elisabeth va aller porter plainte.

Au lycée, Achille aborde Salomé, qui regarde son prochain défi escalade. Il l’invite à la soirée chez Pablo, elle ne sait pas encore.

Lucas appelle Dimitri : ils arrêtent tout, la douane a chopé la cargaison ! Il dit effacer le numéro de Sybille et conseille à Dimitri d’en faire autant. Mais au moment d’effacer le numéro, Lucas hésite…

Le gardien de nuit vient voir Bertier, il l’interroge sur la rumeur de piratage. Bertier lui parle de la commande d’articles de luxe de contrefaçon et lui demande s’il sait quelque chose. Il dit avoir croisé quelqu’un un soir pendant sa ronde, sur le moment son explication l’a convaincu… Il dit qu’il s’agissait de Lucas et il avait l’air tendu. Bertier lui dit qu’il a bien fait de lui dire.

Richard boit un verre avec Alix chez lui. Il lui parle bateau et piscine, Alix se met en maillot pour aller faire un plongeon dan sa piscine… Elle le drague et finit par l’embrasser !

Bertier vient chercher Lucas à l’entrepôt, il veut lui parler. Enric se demande ce qui se passe… Dans le bureau de Bertier, Lucas passe aux aveux : il lui dit tout ! Il lui parle de la femme qui le tient, qui l’a tabassé et menace de s’en prendre à sa copine, la fille de Nathalie. Ils se sont mis en galère en lui filant toutes leurs économies… Il dit avoir fait n’importe quoi et assure qu’il regrette. Il lui jure qu’il lui dit la vérité. Il le supplie de ne pas prévenir la police.

A la soirée chez Pablo, Salomé est venue et trinque avec Noura. Charlotte danse avec Pablo… Plus tard, Charlotte suit Pablo jusque dans sa chambre. Elle regarde une photo de lui petit et lui dit qu’il est devenu canon. Elle lui saute dessus et l’embrasse, Pablo la recale et elle s’en va. Dehors, Charlotte pleure et boit. Salomé lui recommande d’y aller doucement, Charlotte l’envoie balader. Salomé essaie de savoir ce qui ne va pas, Charlotte se confie sur le mec qu’elle kiffe, qui vient de la jeter. C’est le mec de sa pote ! Noura les rejoint et demande ce qui ne va pas.

Alix passe la nuit chez Richard. Elle se réveille et vérifie que Richard dort. Elle sort discrètement du lit et récupère son téléphone pour s’éclairer, elle fouille son appart. Mais Richard se réveille et constate qu’elle n’est pas à ses côtés… Contre toute attente, il décide de se rendormir ! Alix finit par trouver un coffre verrouillé par code !

Noura parle à Pablo, elle ne comprend pas ce qu’a eu Charlotte. Elle demande à Pablo s’il sait quelque chose, il esquive et lui dit qu’il n’aurait pas du faire la soirée, il aurait été mieux seul avec elle. Il lui dit qu’il a de la chance de l’avoir, il la kiffe.

