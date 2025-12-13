Echappées Belles du 13 décembre : Noël à Vienne ce soir sur France 5 (sommaire)



Echappées Belles du 13 décembre 2025 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd’hui, un inédit spécial Noël à Vienne.





A suivre dès 21h sur la chaîne







Echappées Belles du 13 décembre 2025, à 21h – « Noël à Vienne » (inédit)

Nichée au cœur de l’Europe, l’Autriche s’impose comme une destination d’exception où l’héritage historique dialogue avec la modernité. Le pays offre une harmonie subtile entre traditions séculaires et confort contemporain, attirant chaque année des millions de visiteurs venus marcher sur les traces de figures emblématiques telles que Sissi, Mozart ou Schubert. Consciente de la valeur inestimable de son patrimoine, l’Autriche mène une politique exigeante de préservation de ses monuments et sites classés, garantissant aux voyageurs une immersion authentique dans son histoire. Vienne et Salzbourg, toutes deux inscrites au patrimoine mondial de l’Unesco, illustrent parfaitement cet engagement.

Ancienne capitale de l’empire des Habsbourg durant près de sept siècles, puis capitale de la République d’Autriche depuis 1918, Vienne incarne l’essence même de la ville historique. Son influence intellectuelle et artistique a profondément marqué l’Europe et le monde, et sa qualité de vie exceptionnelle en fait aujourd’hui l’une des villes les plus agréables à vivre. Pour une escapade empreinte de poésie et de culture, Salzbourg, accessible en deux heures et demie de train, séduit par la richesse de son passé et la beauté de son environnement alpin. Plus à l’ouest, le Tyrol offre un équilibre remarquable entre attachement aux traditions régionales et ouverture à la modernité. Les fêtes populaires y occupent une place centrale, rythmées par la musique, les costumes folkloriques et les rituels ancestraux.



Si l’Autriche veille avec fierté sur son folklore, elle n’en reste pas moins résolument contemporaine. Son architecture se réinvente, ses villes s’animent d’une scène artistique et nocturne dynamique, et son regard reste tourné vers l’avenir sans renier la grandeur de son passé. Ancienne puissance européenne, le pays dévoile son histoire à ciel ouvert, dans chaque rue comme dans chaque village.

La période de Noël met particulièrement en lumière cette continuité des traditions. Entre concerts de musique classique dans les palais, décorations raffinées illuminant les rues, spécialités culinaires transmises de génération en génération et promenades en calèche sous la neige, l’Autriche conjugue renouveau et fidélité à son héritage impérial et folklorique. Dès lors, comment le pays parvient-il à faire vivre et évoluer ses traditions tout en respectant son passé ? À l’approche de Noël, de quelle manière ces coutumes demeurent-elles si profondément ancrées dans le quotidien des Viennois ?

Echappées Belles du 13 décembre à 22h35 – « Hong Kong, l’année du serpent » (rediffusion)

De la baie de Hong Kong à ses trésors plus confidentiels, Sophie Jovillard part à la découverte des multiples facettes de cette mégalopole. À travers son regard, elle cherche à saisir l’équilibre subtil entre des traditions profondément ancrées dans le quotidien des habitants, l’évolution progressive de certaines pratiques longtemps considérées comme immuables, et l’élan résolument moderne qui façonne l’avenir de la ville, afin de comprendre comment Hong Kong compose en permanence entre héritage culturel et projection vers le futur.