Ici tout commence du 10 décembre : Ninon fait accuser Pénélope de tricherie ! (résumé + vidéo épisode 1324 en avance)

Ici tout commence du 10 décembre 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1324 – Ninon va aller beaucoup trop loin ce soir dans votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence ». Avec l'aide de Bianca, elle fait accuser Pénélope de tricherie !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 10 décembre – résumé de l’épisode 1324

À l’Institut, Ninon doute du plan de vengeance contre Pénélope, mais Bianca l’encourage en lui rappelant sa trahison passée. Lors de l’épreuve de pâtisserie, Ninon, Pénélope et Gary doivent reproduire un dessert de la cheffe Wiesberg. Les désaccords entre Ninon et Pénélope ravivent les tensions, mais elles finissent par coopérer, ce que la cheffe Listrac souligne en félicitant Pénélope. En entendant cela, Ninon se sent à nouveau trahie et demande l’aide de Bianca pour se venger.

Plus tard, Olivia et Alice goûtent les desserts : celui du trinôme a tous les bons ingrédients. Mais une photocopie du sujet est retrouvée sur leur plan de travail. Alice découvre que la carte ayant servi à la photocopieuse est celle de Pénélope et l’accuse de tricherie.



À la ferme, Amaury veut passer du temps avec Coline, qui finit par annuler un rendez-vous pour rester avec lui. Après son épreuve, elle promet d’aider Carla et Bérénice, en manque de fleuriste pour leur mariage. Amaury, jaloux de son emploi du temps, veut qu’elle choisisse, mais César propose qu’ils s’investissent ensemble. Amaury accepte et repousse même son départ.

En cuisine, Malik permet à son trinôme de trouver tous les ingrédients du dessert. Ferdinand tente de les copier, mais Thelma l’incite à refaire ses meringues. En suivant les conseils du chef Jourdain, leur groupe obtient finalement un excellent résultat.

Ici tout commence du 10 décembre 2025 – extrait vidéo

