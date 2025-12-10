Audiences 9 décembre 2025 : « Tom et Lola » loin devant « La France a un incroyable talent »



Publicité





Audiences 9 décembre 2025 – C’est encore France 3 qui est arrivé en tête des audiences mardi soir avec un épisode inédit de la saison 2 de « Tom et Lola », qui a captivé 3,62 millions de téléspectateurs pour 18,8% de pda.





C’est devant M6 avec la demi-finale de la saison 20 de « La France a un incroyable talent », qui a intéressé 2,85 million de téléspectateurs pour 14,9% de pda.







Publicité





Audiences 9 décembre 2025 : les autres chaînes

TF1 complète le podium avec la rediffusion du film « Harry Potter et les Reliques de la Mort – partie 2 », qui a captivé 2,58 millions de téléspectateurs pour 15,5% de pda.

France 2 est très loin derrière avec sa soirée inédite « Laïcité, l’exception française – 120 ans, et maintenant ? », qui a été suivie hier soir par 906.000 téléspectateurs pour 5,1% de pda.



Publicité





Source chiffres audiences : Médiamétrie