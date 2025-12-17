Plus Belle La Vie du 17 décembre 2025 : Charles découvre la vérité, Géraldine tente de le tuer ! (résumé + extrait vidéo épisode 487 en avance)



Plus belle la vie du 17 décembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 487 de PBLV – Charles Duvivier va finalement découvrir la vérité cet après-midi dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et alors qu’il la confronte, elle tente de le tuer !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 17 décembre 2025 – résumé de l’épisode 487

Baptiste annonce à Thomas que Chloé a été arrêtée. Thomas la pense toujours coupable, évoquant ses menaces contre Duvivier, ce qui met Baptiste hors de lui. Gabriel tente d’apaiser la situation. Baptiste la défend et annonce que Chloé est désormais accusée d’empoisonnement. Quand Gabriel apprend que c’est Bahram qui suit Charles, il propose de lui parler…

Pendant ce temps là, chez Charles Duvivier, la police mène une reconstitution avec Chloé. Elle relève des incohérences : le carrelage cassé aurait alerté Duvivier, qui serait tombé en arrière. Morgane évoque la possibilité d’un tapis déplacé, Chloé confirme : un tapis qu’elle a fixé au double face n’a pas été remis au même endroit !



Bahram confirme à Gabriel que Charles a été intoxiqué depuis des mois, bien avant l’arrivée de Chloé. Il avoue avoir orienté la police à tort. Gabriel soupçonne la nièce de Charles. Pendant ce temps là, Charles rentre chez lui, abattu à l’idée de passer les fêtes seul. Les analyses révèlent que Charles a été empoisonné volontairement. Gabriel et Baptiste lui apprennent que sa nièce est responsable et qu’elle a menti pour obtenir sa joaillerie. Charles comprend que Chloé est innocente.

Le soir, Charles confronte Géraldine : il a fait annuler la transmission de la joaillerie. Acculée, elle tente de le tuer en l’étouffant avec un coussin, mais la police intervient et l’arrête.

Mirta apporte des pains au chocolat à Luna et s’inquiète du comportement de Martin. Luna avoue être dépassée et espère son retour rapide à Lille. Mais Rudy l’appelle et lui demande de garder Martin jusqu’à la fin de l’année scolaire pour l’éloigner de mauvaises fréquentations.

À la résidence, Apolline et Yolande poussent Nisma à se reposer. Elles ont confié ses responsabilités à Steve. Jules, Blanche et Steve lancent une cagnotte pour lui offrir un voyage. Plus tard, Nisma découvre qu’un voyage surprise se prépare tandis que Martin fait la connaissance de Lucie sur la place du Mistral.

A LIRE AUSSI : « Plus belle la vie, encore plus belle » : la série déprogrammée pendant les fêtes sur TF1

VIDÉO Plus belle la vie du 17 décembre 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.