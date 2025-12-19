Plus Belle La Vie du 19 décembre 2025 : Vanessa perd tout, Chloé retrouve Elena (résumé + extrait vidéo épisode 489 en avance)



Plus belle la vie du 19 décembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 489 de PBLV – Vanessa Kepler perd tout cet après-midi dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et pour Chloé, l’heure est enfin au soulagement : elle récupère sa fille et va pouvoir passer un Noël apaisé !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 19 décembre 2025 – résumé de l’épisode 489

Thomas, Gabriel et Charles interpellent la juge Colbert sur son lieu de vacances au sujet d’Elena. Elle se dit hors délai et impuissante, malgré leur alerte sur l’état inquiétant de l’enfant. Agacée, elle finit toutefois par comprendre l’importance de la situation. Le lendemain, Armand informe Baptiste et Chloé que Thomas, Gabriel et Charles ont été placés en garde à vue pour l’enlèvement de la juge. Chloé panique, craignant d’être impliquée, mais Idriss prend l’affaire en main.

Plus tard, Baptiste tente de rassurer Chloé, terrorisée à l’idée de retourner en prison. Mais une grosse surprise l’attend : Mme Hugueneau lui amène Elena, qui lui est enfin confiée et avec qui elle va pouvoir finalement passer Noël ! Le soir, tout le monde se réunit autour d’un repas au Mistral. Charles les rejoint et Elena annonce que c’est son grand-père, Chloé l’autorise à rester et Thomas porte un toast pour souhaiter la bienvenue à Charles.



Au tribunal, la juge annonce à Vanessa des mesures conservatoires immédiates : elle est écartée de la direction du groupe Kepler, ses comptes sont gelés et un administrateur provisoire nommé. Ulysse proteste et annonce un appel, tandis que Vanessa jure de prouver son innocence. Plus tard, Vanessa vide son bureau, soutenue par Ulysse. Elle culpabilise de voir son entreprise s’effondrer. Plus tard, elle réalise que ses ressources sont limitées et reçoit un message glaçant d’Ophélie lui promettant la prison.

A la résidence, Martin escroque Yolande en prétextant un achat de billets de théâtre pour Luna. Il réussit à lui soutirer 50 euros ! Idriss et Luna se réconcilient après une mise au point ; il reconnaît ses torts avant de repartir en urgence. Plus tard, Luna confronte Martin, démasqué par Mirta pour l’argent volé et s’enferme, furieux, lorsqu’elle lui annonce qu’il restera jusqu’à la fin de l’année scolaire.

VIDÉO Plus belle la vie du 19 décembre 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.