Ici tout commence du 8 décembre : Pénélope avoue tout à Ninon ! (résumé + vidéo épisode 1322 en avance)



Publicité





Ici tout commence du 8 décembre 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1322 – L’heure de vérité a sonné pour Pénélope et Ninon ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Alors que Ninon a tout compris, Pénélope doit avouer qu’elle n’est pas sa soeur mais sa mère.





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





Ici tout commence du 8 décembre – résumé de l’épisode 1322

À l’Institut, Gary apprend que Ninon a trouvé la boîte à souvenirs de Pénélope. Il pense que celle-ci est sa mère, ce que Ninon refuse d’admettre. Lors de leur épreuve de salle au Double A, Ninon, très perturbée, enchaîne les erreurs et renverse même un dessert sur Alice. Le trinôme obtient 4/20 et Ninon s’enfuit.

Pénélope et Gary tentent de la retrouver. Gary explique que Ninon réalise peu à peu la vérité. Pénélope, paniquée, finit par la localiser à la serre et lui avoue tout. Mais Ninon, bouleversée par les mensonges de sa famille, rejette Pénélope.



Publicité





À l’hôtel Jourdain, Bianca présente à nouveau ses excuses à Andréa puis organise un goûter avec elle. Mais alors qu’Ismaël présente Léonard à ses parents, Bianca fait irruption et casse l’ambiance en évoquant l’infidélité de son ex… Andréa finit par menacer Bianca de ne plus revenir si elle continue.

En cuisine, Coline et Gaspard remportent leur place dans la brigade de Noël face à Thelma et Mattéo. Coline, inquiète de ne pas avoir de nouvelles d’Amaury, le retrouve finalement dans le parc : il est venu d’Amsterdam, il s’excuse et affirme n’avoir jamais voulu la ghoster !

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoilers : mariage, rapprochement inattendu, les résumés jusqu’au 26 décembre 2025

Ici tout commence du 8 décembre 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.