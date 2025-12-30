« Où est passé Noël ? » : votre téléfilm de Noël ce 30 décembre sur TF1 (histoire, interprètes)



« Où est passé Noël ? » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce lundi 21 octobre 2024 – C’est un nouveau téléfilm de Noël qui vous attend ce lundi après-midi sur TF1. Aujourd’hui il s’intitule « Où est passé Noël ? ».





A suivre dès 14h05 sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Où est passé Noël ? » : l’histoire, le casting

Afin de faire renaître l’esprit de Noël, deux lutins du Père Noël, Chuck et Debbie, choisissent d’exaucer trois vœux d’un humain. Le hasard désigne Erin, une jeune femme qui a perdu toute affection pour les fêtes de fin d’année. Même un rendez-vous arrangé avec Sam, pourtant séduisant et attentionné, ne suffit pas à raviver son enthousiasme. Mais tout change lorsqu’Erin, excédée, formule le souhait que Noël n’existe plus. À son réveil, elle découvre un monde où cette fête n’a jamais vu le jour. Rongée par les regrets, elle prend conscience d’avoir effacé une part essentielle de magie et de joie collective. Déterminée à réparer son erreur, elle se lance, aux côtés de Sam, dans une mission pour recréer Noël, redonnant ainsi tout son sens à cette célébration… et laissant naître des sentiments de plus en plus forts entre eux.



Avec : T. Mychael Rambo (Le Père Noël), Rachael Leigh Cook (Erin), Sam Page (Sam), Bailey Stender (Debbie), Patrick Thomas O’Brien (Chuck)

Notez qu’il sera suivi à 15h25 de la rediffusion du film « Red One ».

« Red One » : l’histoire et le casting

Après l’enlèvement du Père Noël, désigné sous le nom de code Red One, le responsable de la sécurité du Pôle Nord est forcé de s’allier au chasseur de primes le plus célèbre de la planète afin de le retrouver et de préserver Noël. Leur périple les entraîne à travers le monde, où ils devront faire face à de redoutables ennemis, dont la sorcière des glaces et le demi-frère du Père Noël.

Avec : Dwayne Johnson (Callum Drift), Chris Evans (Jack O’Malley), J.K. Simmons (Nick / Red One), Lucy Liu (Zoe), Kiernan Shipka (Gryla), Kristofer Hivju (Krampus), Bonnie Hunt (Madame Noël), Mary Elizabeth Ellis (Olivia), Wesley Kimmel (Dylan)