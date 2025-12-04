Ici Tout Commence spoiler : la présentation de Léonard aux Jourdain tourne mal... (vidéo épisode du 8 décembre)



Ici tout commence spoiler – Ismaël a fait son coming-out récemment dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Et dans quelques jours, il va finalement présenter Léonard à ses parents, Jeanne et Denis !











Tout se passe pour le mieux, Léonard offre des fleurs à Jeanne et celle-ci a préparé ses fameux cookies au chocolat blanc. Denis sort même le champagne ! Mais Andréa, qui n’était pas au courant, reçoit Bianca… Celle-ci prend un malin plaisir à s’imposer et à provoquer Ismaël, sous les yeux d’un Léonard très gêné…

Les parents d’Ismaël vont-ils réussir à détendre l’atmosphère ?

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1322 du 8 décembre 2025 : Ismaël présente Léonard à sa famille

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.