Ici Tout Commence spoiler : Joséphine fait une découverte choc sur Bianca (vidéo épisode du 31 décembre)

Ici tout commence spoiler – Joséphine va faire une découverte choc sur Bianca dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Dans quelques jours, Joséphine va surprendre Bianca avec de la drogue !











Joséphine jette le comprimé que Bianca lui a donné. Le lendemain, Bianca vient la voir et s’excuse… Elle assure qu’on lui a donné mais elle n’a pas l’habitude d’en prendre. Avec son passé d’addict, Joséphine doute et comprend que Bianca ne va pas bien…

De son côté, Bianca conseille à Joséphine de profiter de son couple parfait avec Loup car « ça ne dure pas »…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1340 du 31 décembre 2025 : Bianca se drogue

