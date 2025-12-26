Star Academy du 26 décembre 2025 : résumé et replay de la quotidienne



Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du vendredi 26 décembre 2025 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2025. Retour sur la journée de jeudi des académiciens. Au réveil, les élèves découvrent les cadeaux de leurs proches au pied du sapin !





Ils reçoivent un Polaroïd et font plein de photos au château. Et Marlène arrive au château avec des chouquettes. Elle leur met un chant de Noël, tradition dans sa famille, pour le chanter ensemble.







Publicité





Papy vient ensuite pour préparer le prime des évaluations. Ambre a choisi le théâtre en matière optionnelle et Papy vient la faire travailler. C’est ensuite au tout de Théo, puis d’Anouk.

Jonathan vient pour faire travailler la danse à ceux qui l’ont choisi : Sarah sur du Lady Gaga, Victor sur du Britney Spears, Bastiaan sur du Tate McRae, Mélissa sur Billie Elish, et Léa sur les Pussycat Dolls.



Publicité





Théo appelle sa copine, Bastiaan lui fait une blague au début mais elle le reconnait. Elle craque et pleure, il lui manque. Théo lui assure que rien ne changera après sa sortie. Il est mal quand il raccroche.

Tout le monde décide de faire une blague à Bastiaan en se cachant. Mais Bastiaan mange tranquillement dans la cuisine, il ne se soucie pas du tout de leur absence ! Victor descend éteindre la musique pour attirer son attention mais c’est un échec cuisant. Ils reviennent dans la cuisine, Bastiaan atterrit : ils étaient tous cachés depuis 30 minutes.

La journée se termine, tout le monde va se coucher.

A LIRE AUSSI : Star Academy 2025 : les salaires astronomiques des profs enfin révélés !

Star Academy, le replay de la quotidienne du 26 décembre

Rendez-vous demain à 17h15 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.