

Publicité





La Grande Librairie du 10 décembre 2025, les invités et le sommaire ce soir sur France 5 – Augustin Trapenard vous donne rendez-vous ce mercredi soir en direct sur France 5 pour un numéro inédit du magazine littéraire « La Grande Librairie ». Qui sont ses invités ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 21h05 en direct sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





La Grande Librairie du 10 décembre 2025 : invités et sommaire

Cette semaine, au programme de La Grande Librairie, des mémoires avec Pierre Arditi et Lydie Salvayre, de l’Histoire avec Alfred de Montesquiou et des nouvelles voix avec Mathilda Di Matteo et Claude Alain Arnaud.

🟩 Lydie Salvayre — Autoportrait à l’encre noire (Robert Laffont)

Lauréate du Prix Goncourt 2014, Lydie Salvayre se livre comme jamais dans un récit qui détourne les codes de l’autobiographie. Elle revient sur la naissance de sa vocation, ses colères, et porte un regard tranchant sur notre époque.



Publicité





🟥 Pierre Arditi — Le souvenir de presque tout (Le Cherche Midi)

Fort de 60 ans de carrière et plus de 200 rôles, Pierre Arditi raconte les moments fugitifs et précieux qui ont marqué sa vie d’artiste. Dans ce livre mêlant anecdotes, réflexions et états d’âme, il mène un véritable corps-à-corps contre la nostalgie.

🟦 Alfred de Montesquiou — Le crépuscule des hommes (Robert Laffont)

Dans son deuxième livre, récompensé par le Prix Renaudot Essai, Alfred de Montesquiou revisite le procès de Nuremberg à travers le regard des journalistes et photographes présents sur place, révélant au monde l’ampleur de la barbarie nazie.

🟧 Claude Alain Arnaud — Monsieur Mouche (Le Dilettante)

À 77 ans, Claude Alain Arnaud prouve qu’il n’est jamais trop tard pour se lancer en littérature. Son premier roman met en scène un professeur humilié par ses élèves qui, par un heureux hasard, pourrait bien prendre sa revanche. Un texte tendre et piquant à la gloire des anti-héros.

🟩 Mathilda Di Matteo — La Bonne Mère (L’Iconoclaste)

À trente ans, Mathilda Di Matteo s’impose comme l’une des grandes révélations de la rentrée littéraire avec plus de 35 000 exemplaires vendus. Elle explore avec finesse la relation complexe entre une mère et sa fille, marquée par la transmission et la honte sociale.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « La Grande Librairie » ce mercredi 10 décembre 2025 à 21h sur France 5.