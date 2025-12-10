Plus belle la vie spoiler : drame, la mort de Charles Duvivier ! (11 décembre 2025)



Plus belle la vie en avance du 11 décembre 2025 – Les choses vont prendre une tournure dramatique demain dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode du jeudi 11 décembre, alors que Yann veut réclamer la garde d’Elena, Chloé est bouleversée et en colère.











Chloé confronte Yann, qui lui reproche de s’en être pris à leur bébé. Il ne la croit pas quand Chloé affirme que Géraldine n’était pas enceinte et qu’elle prend la pilule pour ne pas avoir d’enfant. Yann avoue à Chloé que Duvivier ne leur laisse pas le choix : pas de joaillerie s’ils n’ont pas d’enfant ! Chloé comprend alors qu’il veut récupérer Elena uniquement par ambition. Elle lui assure qu’elle ne le laissera pas faire !

Plus tard, Charles donne rendez-vous à Chloé au Mistral. Il lui parle de Yann et assure qu’Elena aura une belle vie avec eux ! Il va jusqu’à dire à Chloé qu’elle verra sa fille « de temps en temps » et qu’il lui versera une pension. Très en colère et bouleversée par les mots de Duvivier, Chloé lui assure que sa fille n’est pas à vendre et elle le menace : s’il essaie de lui prendre sa fille, elle le tuera !



En fin de journée, alors que Thomas et Gabriel s’inquiètent de la disparition de Baptiste, Idriss se rend chez Charles. Il doit l’interroger suite à la plainte de Géraldine pour le vol de la bague. C’est elle qui lui a demandé de passer en fin de journée, affirmant que son oncle était chamboulé par le vol… Elle a menti puisque cette bague, Charles l’a offerte à Chloé. Et quand Idriss arrive, il retrouve Charles allongé au sol, apparemment mort !