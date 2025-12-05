Star Academy du 5 décembre : le 8ème prime ce soir sur TF1, qui sera éliminé ? (VIDÉO)



Star Academy du 5 décembre 2025, le prime 8 ce soir sur TF1 – Nikos Aliagas vous donne rendez-vous ce vendredi soir sur TF1 pour le 4ème prime en direct de la Star Academy 2025. Une soirée à l’issue de laquelle un septième académicien sera éliminé et quittera définitivement l’aventure !





À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur TF1+.







Star Academy du 5 décembre 2025, le programme du prime du musical

Ce soir, c’est le prime du musical ! Les académiciens non nominés vont vous offrir un musical de 20 minutes durant cette soirée. Ils chanteront aux côtés de Florent Pagny, Amir, Kendji Girac et Selah Sue.

Les nominés – Lily, Mélissa et Jeanne – vont chanter pour prouver au public, désormais seul à voter, qu’ils méritent de rester.



La liste des chansons du prime

Collégiale

L’hymne « Voulez-vous »

En duos avec les artistes

– Florent Pagny et Sarah « T’aimer encore »

– Kendji Girac, Théo et Léo « Un Dos Tres »

– Amir et Léo « Complémentaire »

– Selah Sue et Ambre « Raggamuffin »

Les grands moments du prime

L’ouverture du prime : Anouk sur « Monopolis » de France Gall

Le tableau chanté / dansé : Sarah sur « Roxanne » de The Police

Battle du top 3 : Ambre, Léa et Victor sur « Derrière l’amour » de Johnny Hallyday

Le Musical :

Rôles principaux : Anouk jouera Mélodie, Bastiaan jouera Octave

Les meilleurs amis : Théo jouera Jazz (meilleur ami d’Octave), Ambre jouera la meilleure amie de Mélodie, et Léo le meilleur ami de Jazz

Le clan cheerleaders : Léa sera Aria (cheffe des cheerleaders) et Victor sera Carmen, son meilleur ami.

Narration : Sarah

Chaque nominé aura sa chanson pour défendre sa place et convaincre le public :

– Jeanne « Bravo tu as gagné » de Mireille Mathieu

– Lily « L’encre de tes yeux » de Francis Cabrel

– Mélissa « Pour que tu m’aimes encore » de Céline Dion

Ils auront une battle sur « Quand Reviendras-tu ? » de Barbara.

