Star Academy du 5 décembre 2025 : résumé et replay de la quotidienne

Star Academy, résumé de la quotidienne du vendredi 5 décembre 2025 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2025. Retour sur la journée de jeudi des académiciens.











Alors que les élèves non nommés partent en direction du studio du prime, Jeanne, Mélissa et Lily débutent la journée avec Marlène et son cours d’expression scénique. Ils vont travailler leurs chansons du prime.

Mélissa commence avec « Pour que tu m’aimes encore » de Céline Dion. Marlène lui fait travailler l’intention.

Sur le plateau, place aux répétitions du Musical. C’est énormément de travail pour que tout soit parfait le soir du prime.



Au château, Jeanne travaille sa chanson à son tour. Elle chante « Bravo, tu as gagné » de Mireille Mathieu. Et Lily travaille la sienne, « L’encre de tes yeux » de Francis Cabrel.

Place ensuite au cours de sport des nommés avec Ladji. Il est venu avec Christophe Lemaitre, ancien champion d’athlétisme devenu coach sportif. Il leur fait un cours de step.

Au studio, répétitions de la battle du top 3 pour Ambre, Victor et Léa.

Au château, les nommés écrivent leurs lettres en cas de départ. Et Jeanne appelle une amie, qui tente de la rebooster. Elles font ensuite leurs valises.

Les autres commencent à rentrer au château. Et il est l’heure d’ouvrir la case du calendrier de l’avent : les lutins farceurs. Ils retournent les chambres et Mélissa veut utiliser toutes les minutes de téléphone ! Sa mère la recadre mais elles le font quand même avec Lily et Ambre.

Quand tout le monde rentre, mauvaise surprise en découvrant qu’il ne reste plus que 2 minutes de téléphone. Ils découvrent ensuite les lits retournés… Léa demande à Mélissa et Lily de les refaire. Et tout le monde va se coucher.

Star Academy, le replay de la quotidienne du 5 décembre

Star Academy, le replay de la quotidienne du 5 décembre