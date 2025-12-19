Demain Nous Appartient spoiler : Sofia et Ellie cachent quelque chose à Aurore... (vidéo épisode du 23 décembre)



Demain nous appartient spoiler – Que cachent Sofia et Ellie dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient » ? Dans quelques jours, Aurore est inquiète après avoir surpris une dispute entre sa fille et la soeur de Samuel…











Aurore prétexte donc devoir sortir faire quelques courses pour le réveillon, elle emmène Sofia et Ellie. Elle décide ensuite de les confronter, elle veut savoir quel est le problème entre elles ! Si Sofia refuse de parler et esquive, Ellie finit par dire que c’est sa faute. Elle assure avoir critiqué la façon dont Sofia gère les nuits d’Orso et elle s’excuse.

Aurore semble convaincue, elle est soulagée de les voir se réconcilier. Mais Ellie a-t-elle vraiment dit la vérité ou cache-t-elle le véritable problème qui les a fait se disputer ?

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2102 du 23 décembre 2025 : Ellie et Sofia cachent quelque chose

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.