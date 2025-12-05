Ligue 1 : Lille / Marseille en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Publicité





Ligue 1 5 décembre 2025 – Lille / Marseille en direct, live et streaming, c’est ce soir au stade. Début de la 15ème journée de la saison 2025-2026 de Ligue 1 ce soir avec Lille qui reçoit l’Olympique de Marseille.





Un match à suivre ce vendredi soir à 21h en exclusivité sur beIN Sports 1.







Publicité





Ce soir, LOSC Lille accueille Olympique de Marseille au Stade Pierre‑Mauroy pour la 15ᵉ journée de Ligue 1.

Les Dogues, solides à domicile, visent à réduire l’écart au classement et revenir sur le podium malgré l’absence de quelques éléments en défense et d’un milieu suspendu.



Publicité





Marseille, actuellement 2ème, aura pour objectif d’imposer son style et profiter de sa bonne dynamique offensive pour confirmer son rang après la contre-performance du week-end dernier face à Toulouse.

Lille / Marseille – Composition des équipes

🔵 Lille (composition probable) : Özer – Meunier, Ngoy, Mandi, Perraud – André, Bentaleb – Correia, Haraldsson, Sahraoui – Igamane

🔵 Marseille (composition probable) : Rulli – Pavard, Balerdi, Aguerd – Weah, Kondogbia, Vermeeren, Emerson – Greenwood, Paixão – Aubameyang

Sur quelle chaîne et à quelle heure suivre Lille / Marseille ?

Pour suivre le match, rien de plus simple ! Rendez-vous sur beIN Sports 1.

Pour le score en temps réel et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la Ligue 1.

Lille / Marseille, 15ème journée de Ligue 1 Mc Donald à suivre ce vendredi soir.