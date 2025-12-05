Un Si Grand Soleil du 8 décembre : Sybille menace Alix, Dimitri enlevé (résumé épisode 1809 en avance)



Un si grand soleil du 8 décembre 2025, spoiler résumé de l’épisode 1809 en avance – Qu’est-ce qui vous attend lundi dans votre feuilleton de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 8 décembre 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Alix déverrouille le coffre en pleine nuit chez Richard et récupère ce qu’il contient… Mais Richard se réveille et remarque qu’elle n’est plus là, il se lève et descend ! Richard découvre finalement Alix dans la cuisine, la tête dans le frigo. Elle est habillée et dit qu’elle va rentrer chez elle. Richard lui dit qu’il sait qu’il ronfle… Elle prétexte faire des insomnies et lui dit « à une prochaine fois ». Quand Alix s’en va, Richard découvre son coffre ouvert et vide !

Boris nage dans la piscine pendant que Laurine travaille sur son ordinateur. Il ne comprend pas pourquoi elle bosse sur un autre sujet, il pense qu’elle a renoncé. Mais Laurine assure que c’est une nouvelle étape de son plan, « qui s’enclenche à merveille ». Elle refuse de lui en dire plus.



De son côté, Jérémy ne fait que penser à Laurine. Paloma l’interrompt dans ses pensées, il ne l’écoute pas pour leur week-end à Séville. Il prétexte encore se prendre la tête avec son sujet de thèse. Il se montre agressif. Paloma pense qu’il se met trop de pression vis à vis de Janet. Il file travailler.

Alix appelle Ludo, elle lui dit qu’elle a vidé le coffre de Richard en pleine nuit. Ludo pense qu’elle est folle ! Elle lui parle du disque dur qu’elle a trouvé et qui est verrouillé. Il assure qu’il ne peut pas l’aider et qu’il n’a pas envie de s’enfoncer avec elle. Au même moment, Richard est sur son ordinateur à la recherche d’informations sur Alix… Il tombe sur une photo d’Alix et Lucas !

A l’hôpital, Janet et Jérémy retrouvent le jeune patient sportif. Il dit qu’ils lui ont sauvé la vie. Janet lui dit qu’il a une malformation du coeur, c’est sérieux mais ça s’opère bien. Ils peuvent le faire dès demain matin, il devrait pouvoir reprendre le sport dans quelques semaines. Il dit avoir compris la leçon.

Janet interroge encore Jérémy sur son sujet de thèse, il assure s’y mettre vraiment cette semaine. Chez Midi Libre, Paloma bosse avec Kira. Paloma lui apprend les termes techniques, elle va lui faire un lexique.

Jérémy retrouve Laurine, elle lui demande s’il a pensé à elle, à eux. Jérémy lui dit qu’il a adoré mais ça ne pourra pas se reproduire : il aime sa femme et ne veut pas la tromper. Laurine éclate de rire, elle lui dit de se détendre, ils ne sont pas obligés de recommencer. Elle le regarde droit dans les yeux, il l’embrasse et ils remettent ça…

Richard est avec Sybille, il l’interroge sur Lucas et lui montre la photo avec Alix, qui a volé son coffre et a pris le disque dur contenant toutes leurs transactions ! Ils doivent le récupérer sinon ils vont tomber. Il demande à Sybille de le retrouver à tout prix !

Jérémy est stressé et dit à Laurine qu’il cherche encore son sujet de thèse, il doit rentrer bosser chez lui. Laurine dit avoir un sujet pour lui, qu’elle a déjà commencé à bosser… Il lui demande quel est son autre sujet, elle dit que c’est secret. Jérémy la remercie, il accepte son sujet.

A la galerie, Sybille débarque ! Elle dit être venue récupérer le disque dur pris chez Richard. Alix dit ne pas savoir de quoi elle parle et lui dit de sortir. Sybille dit qu’elle ne partira pas sans le disque dur. Elle lui dit qu’elle va le regretter et s’en va !

Chez L Cosmétiques, Lucas reçoit un appel d’Emma. Elle en a marre d’être loin de lui, elle veut rentrer. Lucas lui dit que c’est trop tôt, ils doivent rester prudents. Emma n’apprécie pas la façon dont il lui parle. Elle annonce qu’elle prend un billet, elle rentre demain !

Paloma rentre et retrouve Jérémy, qui dit avoir trouvé son sujet de thèse. Elle lui fait un câlin mais il la repousse avant de finalement lui dire qu’il l’aime…

Alix est avec Bernier, elle lui explique tout et lui parle des documents et du disque dur récupéré dans le coffre de Richard Conte. Il lui dit qu’elle prend beaucoup de risques mais Alix veut aider Lucas. Terrifiée, elle avoue que Richard et Sybille sont au courant. Bernier est sous le choc, elle est en grand danger et doit être plus prudente. Il va faire appel à une spécialiste pour avoir les données du disque dur. Il lui dit de ne pas bouger d’ici.

Dimitri est dans la rue avec une pizza, il est au téléphone avec Lucas et lui dit de ne pas s’inquiéter, il pense que Sybille a lâché l’affaire. Il lui dit d’arrêter de stresser, tout va bien. Lucas raccroche, au même moment Sybille tazze Dimitri et l’enlève ! Elle l’embarque dans une camionnette.

