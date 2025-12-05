Coupe du Monde 2026 : le groupe des Bleus connu, le tirage au sort complet

C’est ce soir qu’avait lieu le tirage au sort des groupes pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026. L’équipe de France a hérité du groupe I et affrontera le Sénégal, la Norvège, ainsi qu’un barragiste.


Si vous avez loupé ce tirage au sort, on vous dévoile l’intégralité des groupes.

Cette Coupe du Monde aura lieu du 11 juin au 29 juillet 2026 aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada. On connaitra le calendrier des matchs prochainement.

Coupe du Monde 2026, les groupes complets

Groupe A : Mexique, Afrique du Sud, République de Corée, Barragiste Europe voie D (Danemark, Macédoine du Nord, Tchéquie ou République d’Irlande)


Groupe B : Canada, Barragiste Europe voie A (Italie, Irlande du Nord, Pays de Galles ou Bosnie-et-Herzégovine), Qatar, Suisse

Groupe C : Brésil, Maroc, Haïti, Écosse

Groupe D : États-Unis, Paraguay, Australie, Barragiste Europe voie C (Turquie, Roumanie, Slovaquie ou Kosovo)

Groupe E : Allemagne, Curaçao, Côte d’Ivoire, Équateur

Groupe F : Pays-Bas, Japon, Barragiste Europe voie B (Ukraine, Suède, Pologne ou Albanie), Tunisie

Groupe G : Belgique, Égypte, RI Iran, Nouvelle-Zélande

Groupe H : Espagne, Cap-Vert, Arabie saoudite, Uruguay

Groupe I : France, Sénégal, Vainqueur du Tournoi de barrage de la FIFA 2 (Bolivie, Suriname ou l’Iraq), Norvège

Groupe J : Argentine, Algérie, Autriche, Jordanie

Groupe K : Portugal, Vainqueur du Tournoi de barrage de la FIFA 1 (Nouvelle-Calédonie, Jamaïque ou République démocratique du Congo), Ouzbékistan, Colombie

Groupe L : Angleterre, Croatie, Ghana, Panamá

