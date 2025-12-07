« Plus belle la vie, encore plus belle » : la série déprogrammée pendant les fêtes sur TF1



Publicité





Coupure de fin d’année pour la série quotidienne « Plus belle la vie, encore plus belle ». TF1 a confirmé que le feuilleton serait déprogrammé du lundi 22 décembre au vendredi 2 janvier inclus. Les habitants du Mistral feront donc une pause forcée pendant toute la période des vacances de Noël.











Publicité





Cette interruption temporaire n’a rien d’inédit : l’an dernier déjà, la chaîne avait fait le choix de suspendre la diffusion de la série durant les fêtes, préférant proposer chaque après-midi une programmation spéciale composée de films familiaux.

Les fans peuvent toutefois être rassurés : le feuilleton reprendra son rythme habituel dès la rentrée, à partir du lundi 5 janvier, avec des épisodes inédits.

Et d’ici là, vous avez encore deux semaines à profiter des habitants du Mistral !



Publicité





A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : Chloé choquée et piégée, Martin arrive, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo PBLV du 8 au 12 décembre 2025)