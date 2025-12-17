Star Academy : artistes, duos et chansons du 10ème prime du 20 décembre



Star Academy 2025, liste des duos et chansons du 10ème prime du samedi 20 décembre 2025 – C’est samedi qu’aura lieu le 10ème prime en direct de la Star Academy. Alors qu’un nouvel élève sera éliminé ce soir là, il s’agit d’un prime spécial face à face et les élèves auront la chance de performer avec Louane, Craig David, Santa et Léman.





Si vous voulez savoir qui va chanter avec qui samedi soir, on vous dit tout ce qui a été annoncé à l’heure actuelle. La liste peut encore être modifiée.







Star Academy 2025, la liste des chansons du prime 10 du 20 décembre

Les duos avec les artistes

Craig David avec Sarah et Mélissa sur un medley

Santa avec Léa et Bastiaan sur « Vivre pour le meilleur »

Leman avec Victor et Théo sur « Les étoiles »

Louane avec Ambre et Jeanne sur un medley

Les grands moments du prime

L’ouverture du prime : conte de Noël

La carte blanche : Anouk

Le medley de Noël (tous ensemble)

La battle des nommés sur « Je n’aurai pas le temps » de Michel Fugain



Les chansons des duels

Léa et Bastiaan « If I Ain’t Got You » d’Alicia Keys

Sarah et Mélissa « La foule » d’Édith Piaf

Théo et Victor « Don’t Let the Sun Go Down on Me » d’Elton John

Jeanne et Ambre – « I Love Rock ’n Roll » de Joan Jett & The Blackhearts

Rendez-vous demain à 17h30 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.