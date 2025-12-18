N’oubliez pas les paroles du 18 décembre : élimination de Raphaël, qui est la nouvelle maestro ?



N’oubliez pas les paroles du 18 décembre 2025, élimination de Raphaël – C’est déjà fini pour Raphaël ce jeudi soir dans le jeu musical quotidien de Nagui « N’oubliez pas les paroles ». Il s’est fait éliminer et est reparti avec 59.000 euros de gains en 13 victoires !











N’oubliez pas les paroles du jeudi 18 décembre 2025, Raphaël éliminé

Dans le détail ce jeudi soir, Raphaël a signé une victoire sans gain sur la première émission et il s’est ensuite fait éliminer sur la seconde. C’est Aurélianne qui est devenue maestro sur la seconde mais elle a signé une victoire sans aucun gain. Elle sera de retour samedi soir, le vendredi étant désormais fait de best-of.

N’oubliez pas les paroles du 18 décembre replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce jeudi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.