Un Si Grand Soleil du 19 décembre : Florent inquiet, Charlotte plonge (résumé épisode 1817 en avance)

Un si grand soleil du 19 décembre 2025, spoiler résumé de l’épisode 1817 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 19 décembre 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







En prison, Hélène est à la promenade. Sa co-détenue l’observe tout en faisant faire du sport à une autre femme. Elle vient demander à Hélène si elle va mieux, elle assure que oui. Elle lui propose de l’accompagner cantiner, Hélène refuse.

Charlotte part au lycée, elle propose à ses parents de faire des courses sur le chemin. Ils sont surpris, Soan dit que ça ira, ils ont tout ce qu’il faut. Marie-Sophie ne comprend pas ce qui lui prend, elle a l’air particulièrement de bonne humeur. Soan se réjouit qu’elle aille mieux, elle est rayonnante.



Mais chez L Cosmétiques, Sacha se montre dragueur… Il remet la mèche de cheveux de la standardiste… Muriel le remarque et le regarde d’un mauvais oeil.

Au commissariat, Becker fait le point sur une affaire avec Manu et Alex quand la nouvelle recrue débarque. Il leur présente la capitaine Aude Ruiz. Il lui fait visiter, Alex semble avoir flashé sur elle… Manu se moque et lui rappelle qu’elle est mariée et qu’elle a un gosse !

Au lycée, Achille vient parler à Charlotte au sujet de Pablo. Il veut savoir si elle pensait déjà à Pablo quand ils étaient ensemble, il a besoin de savoir. Elle l’envoie balader et lui dit qu’il peut penser ce qu’il veut, elle s’en fout.

Muriel bosse avec Sacha, elle lui parle de ce que voudrait Elisabeth. Il lui dit qu’il adore son parfum et la drague ! Boris les interrompt, Muriel dit qu’ils avaient fini. Boris parle ensuite à Muriel, il pense que s’il n’était pas intervenu il lui aurait sauté dessus. Muriel dit que Sacha drague tout ce qui bouge chez L Cosmétiques, c’est compulsif ! Ça ne fait pas rire Boris, qui compte lui expliquer que ça le dérange. Muriel pense qu’il vaut mieux éviter de tendre leurs relations de travail, il est bon dans son travail. Elle lui assure qu’elle gère.

Florent raccroche, impossible d’avoir le procureur avant une semaine. Il en parle avec Johanna. Il s’inquiète de ce qui pourrait arriver à Hélène d’ici là, il craint qu’elle se fasse tuer. Il a reçu le casier de sa co-détenue, elle a été incarcérée pour vol à main armée ! Johanna pense que ça craint.

Charlotte est avec Salomé, elle l’interroge sur son embrouille avec Achille. Elle s’en fiche et dit être au dessus de tout ça. Elle lui montre une photo de Sacha, elle dit que ce qu’elle vit avec lui c’est un truc de fou. Elle n’a jamais vécu ça avant et elle a couché avec lui… Elle le décrit comme le mec parfait.

Au commissariat, Becker briefe la nouvelle. Les collègues lui ont prévu un pot de bienvenue, Becker les laisse. Alex se montre très accueillant mais la capitaine Ruiz le recadre : l’alcool est interdit sur le lieu de travail ! Il lui offre un jus de pomme. Elle s’en va, elle file rejoindre sa famille.

Claire sort de la prison quand David l’appelle, il a lu l’article de Kira. Il salue son témoignage et l’interroge sur Hélène. Elle avoue que ce n’est pas top, la prison lui pèse et elle est déprimée. Elle lui conseille d’aller la voir, il promet de le faire.

Manu attend Eve devant le lycée, il croise Charlotte et trouve qu’elle a l’air mieux. Il emmène Eve dans un super restaurant italien. De son côté, Charlotte retrouve Sacha. Il lui propose de l’emmener manger des huitres mais elle n’aime pas ça. Il parle donc d’une boite de nuit avec tapas. Elle est partante.

En prison, Hélène et Zoé attendent pour la douche. Le gardien remet un couteau à Zoé en douce ! Sous la douche, Zoé s’en va la première et place quelque chose dans la serviette d’Hélène… Quelqu’un arrive et la plante de dos ! Hélène s’effondre !

