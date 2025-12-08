N’oubliez pas les paroles du 8 décembre : 10ème victoire de Manon, qui passe un gros cap !

N’oubliez pas les paroles du 8 décembre 2025, 10 victoires pour Manon – Manon a passé le cap des 10 victoires ce lundi soir dans le jeu musical quotidien de Nagui « N’oubliez pas les paroles ». Et elle totalise 50.000 euros de gains !


Capture FTV


N’oubliez pas les paroles du lundi 8 décembre 2025, Manon continue

Dans le détail ce lundi soir, Manon n’a rien gagné sur la première émission mais elle a ensuite remporté la somme maximale de 20.000 euros sur la seconde. Elle a gagné un week-end au château de Cheverny en bonus pour sa 10ème victoire.

Manon se dirige désormais vers de nouveaux caps : les 20 victoires et encore loin, le cap des 100.000 euros.

N’oubliez pas les paroles du 8 décembre replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce lundi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.


