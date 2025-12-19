Ici Tout Commence spoiler : Joséphine prépare une grosse surprise pour Loup ! (vidéo épisode du 22 décembre)



Ici tout commence spoiler – L’esprit de Noël va frapper à l’institut Auguste Armand dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, Joséphine va préparer une magnifique surprise pour Loup…











Dans les vestiaires pendant que Loup prend sa douche, Joséphine et Fleur subtilisent le téléphone portable de Loup à la recherche du numéro de sa petite soeur, Thaïs. Joséphine parvient à le déverrouiller mais Loup sort de sa douche ! Fleur trouve une excuse bancale…

Finalement, la jeune femme décide de carrément lui demander s’il peut lui prêter son téléphone car le sien n’a plus de batterie. Il accepte sans problème et lui donne même son code ! Presque trop facile. Joséphine va-t-elle réussir à faire venir Thaïs pour que Loup passe le plus beaux des Noël ?

