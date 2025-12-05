Quotidien du 5 décembre 2025 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir

Publicité
Quotidien du 5 décembre 2025, les invités – Ce vendredi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.
Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.
Publicité
Quotidien : les invités du 5 décembre 2025
🎙️ Chloé Morin pour son livre « Désalignés : Masculinisme, polarisation du débat, dissolution du commun, lâcheté du politique : comment le féminisme peut guérir les dérives de notre époque », aux éditions de l’Observatoire
🎵 Mika pour son nouvel album « Hyperlove » qui sera disponible le 23 janvier
Publicité
Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce vendredi 5 décembre 2025 à 19h25 sur TMC.