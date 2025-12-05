Quotidien du 5 décembre 2025 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir

Par /

Publicité

Quotidien du 5 décembre 2025, les invités – Ce vendredi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.


Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.

Quotidien du 5 décembre 2025 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir
TMC


Publicité

Quotidien : les invités du 5 décembre 2025

🎙️ Chloé Morin pour son livre « Désalignés : Masculinisme, polarisation du débat, dissolution du commun, lâcheté du politique : comment le féminisme peut guérir les dérives de notre époque », aux éditions de l’Observatoire

🎵 Mika pour son nouvel album « Hyperlove » qui sera disponible le 23 janvier


Publicité

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce vendredi 5 décembre 2025 à 19h25 sur TMC.

A LIRE AUSSI
C à vous du 5 décembre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)
C à vous du 5 décembre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)
James Van Der Beek atteint d’un cancer, il met en vente des objets cultes de « Dawson’s Creek » pour financer son traitement
James Van Der Beek atteint d'un cancer, il met en vente des objets cultes de "Dawson's Creek" pour financer son traitement
Quotidien du 4 décembre 2025 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir
Quotidien du 4 décembre 2025 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir
Quotidien du 3 décembre 2025 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir
Quotidien du 3 décembre 2025 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir


Publicité


Retour en haut