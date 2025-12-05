Ici Tout Commence spoiler : le comportement de Ninon choque Pénélope... (vidéo épisode du 10 décembre)



Ici tout commence spoiler – On peut dire que les choses vont très mal tourner pour Ninon et Pénélope dans les prochains jours dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». En effet, après avoir découvert la vérité sur Pénélope, qui n’est pas sa soeur mais sa mère, Ninon va avoir bien du mal à tourner la page…











Dans quelques jours, et alors qu’elle a déjà fait rater l’examen de salle à son trinôme, il est l’heure de l’examen de pâtisserie. Ninon arrive juste à temps et coup de théâtre : elle refuse désormais d’adresser la parole à Pénélope !

Pénélope, Gary et Ninon vont-ils réussir à redresser la barre dans ces conditions ? Ou vont-ils tout droit vers la catastrophe ?

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1324 du 10 décembre 2025 : Ninon ne parle plus à Pénélope

