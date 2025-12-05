Ici Tout Commence spoiler : le comportement de Ninon choque Pénélope… (vidéo épisode du 10 décembre)

Par /

Publicité

Ici tout commence spoiler – On peut dire que les choses vont très mal tourner pour Ninon et Pénélope dans les prochains jours dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». En effet, après avoir découvert la vérité sur Pénélope, qui n’est pas sa soeur mais sa mère, Ninon va avoir bien du mal à tourner la page…


Ici Tout Commence spoiler : le comportement de Ninon choque Pénélope... (vidéo épisode du 10 décembre)
Capture TF1


Publicité

Dans quelques jours, et alors qu’elle a déjà fait rater l’examen de salle à son trinôme, il est l’heure de l’examen de pâtisserie. Ninon arrive juste à temps et coup de théâtre : elle refuse désormais d’adresser la parole à Pénélope !

Pénélope, Gary et Ninon vont-ils réussir à redresser la barre dans ces conditions ? Ou vont-ils tout droit vers la catastrophe ?

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Carla rencontre Amaury, le copain de Coline (vidéo épisode du 9 décembre)


Publicité

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1324 du 10 décembre 2025 : Ninon ne parle plus à Pénélope

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.

A LIRE AUSSI
Ici Tout Commence spoiler : Carla rencontre Amaury, le copain de Coline (vidéo épisode du 9 décembre)
Ici Tout Commence spoiler : Carla rencontre Amaury, le copain de Coline (vidéo épisode du 9 décembre)
Ici tout commence du 5 décembre : Ninon sous le choc, elle découvre la vérité ! (résumé + vidéo épisode 1321 en avance)
Ici tout commence du 5 décembre : Ninon sous le choc, elle découvre la vérité ! (résumé + vidéo épisode 1321 en avance)
Ici Tout Commence spoiler : Gary confronte Ninon quand… (vidéo épisode du 9 décembre)
Ici Tout Commence spoiler : Gary confronte Ninon quand... (vidéo épisode du 9 décembre)
Ici Tout Commence spoiler : la présentation de Léonard aux Jourdain tourne mal… (vidéo épisode du 8 décembre)
Ici Tout Commence spoiler : la présentation de Léonard aux Jourdain tourne mal... (vidéo épisode du 8 décembre)


Publicité


Retour en haut