Rugby Top 14 : suivre le match Bordeaux / Toulon en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Rugby Top 14 – suivre la rencontre Bordeaux / Toulon en direct, live et streaming, c’est le match de rugby à ne pas rater ce dimanche 23 novembre 2025 sur Canal+ ! Suite et fin de la douzième journée de la saison 2025-2026 aujourd’hui, Bordeaux-Bègles accueille le RC Toulon.





📺 Un match de rugby à suivre en direct sur Canal+, coup d’envoi à 21h05.







Ce dimanche, l’Union Bordeaux-Bègles (UBB) accueille le Rugby Club Toulonnais (RCT) au Stade Chaban-Delmas pour la 12ᵉ journée du Top 14. Bordeaux est actuellement autour de la 6ᵉ place du classement tandis que Toulon occupe la 3ème place après un début de saison solide, promettant un duel intense entre ces deux formations historiques du championnat français.

Bordeaux / Toulon la composition des équipes

Le XV de départ de Bordeaux-Bègles : 15. Buros ; 14. Penaud, 13. Depoortere, 12.Moefana, 11. Bielle-Biarrey ; 10. Jalibert, 9. Lucu (cap.) ; 6.Vergnes-Taillefer, 8. Matiu, 7. Woki ; 5.Coleman, 4.Gray ; 3. Sadie, 2. Lamothe, 1. Perchaud.

Les remplaçants : 16. Barlot, 17. Boniface, 18.Palu, 19. Jacobs, 20. Retière, 21. Janse van Rensburg, 22. Rayasi, 23. Falatea.



Le XV de départ du RC Toulon : 15. Ferté ; 14. Dréan, 13. Brex, 12. Nonu, 11. Tuicuvu ; 10.Garcia, 9. Serin ; 7. Abadie, 8. Ollivon (cap.), 6. Quere Karaba ; 5.Alainu’uese, 4. S. Rebbadj ; 3. Sinckler, 2. Baubigny, 1.Priso.

Les remplaçants : 16.Toevalu, 17. Ametlla, 18.Mezou, 19. Ludlam, 20. Coulon, 21. White, 22. Sinzelle, 23. Sorhaindo.

Bordeaux / Toulon en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ dès 21h05. Streaming et live sur Mycanal.fr (réservés aux abonnés).

Et si vous n’y avez pas accès, suivez le score en temps réel et le résultat final sur le site du Top 14.

Bordeaux / Toulon, 12ème journée de la saison 2025-2026 du Top 14, un match évènement à suivre ce soir sur Canal+.