Sept à Huit : Héméré dans le Portrait de la Semaine ce 21 décembre 2025

Sigourney Weaver dans Sept à Huit ce 21 décembre 2025 – C’est un témoignage rempli d’émotion qui vous attend dans le Portrait de la Semaine de votre magazine d’information « 7 à 8 » ce dimanche 21 décembre 2025.


Découverte il y a près de deux ans, elle est depuis devenue une véritable petite star du numérique. Vive, curieuse et toujours franche, Héméré, 11 ans, atteinte d’une maladie génétique rare et invisible — la maladie des os de verre — ne laisse personne indifférent.

Dimanche soir, l’équipe de « Sept à Huit » prend de ses nouvelles. Et c’est elle-même qui vient vous adresser ses plus beaux vœux pour les fêtes de fin d’année.

Héméré est Le Portrait de la Semaine d’Audrey Crespo-Mara, dimanche à 19h30 sur TF1, et en streaming sur TF1+


