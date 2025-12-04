

Star Academy 2025, le classement de la semaine 7 – Après l’annonce des nominations et du top 3 de la semaine à la Star Academy 2025, les élèves ont pu voir le traditionnel tableau des évaluations en salle de danse hier soir.











Mais pour la première fois depuis le début de la saison, ce tableau n’a pas été montré sur le flux live de TF1+. Beaucoup s’interrogent mais on devrait avoir ce classement complet lors de la quotidienne d’ici quelques minutes.

Rappelons que c’est Ambre qui sort 1ère des évaluations cette semaine, suivie de Léa et Victor. On sait déjà que Bastiaan est 4ème, comme annoncée par Michaël Goldman en même temps que le top 3 car il n’était qu’à 0,1 point de Victor.

En bas de classement, on retrouve Sarah, qui a frôlé la nomination cette semaine, suivie de Mélissa, Jeanne et Lily.



Classement complet de la semaine

1- Ambre

2- Léa

3- Victor

4- Bastiaan

5- Anouk (à confirmer)

6- Léo (à confirmer)

7- Théo P. (à confirmer)

8- Sarah

9- Mélissa

10- Jeanne

11- Lily

Sondage Star Academy nominations semaine 7

