Star Academy : Marlène Schaff au cœur de vives critiques, Lucie Bernardoni vole à son secours



Publicité





Depuis plusieurs jours, Marlène Schaff, professeure d’expression scénique de la Star Academy, se retrouve au centre d’une vague de critiques de la part de certains téléspectateurs. Sur les réseaux sociaux, de nombreux messages mettent en cause sa pédagogie ou son attitude auprès des élèves du château de Dammarie-les-Lys. Une situation qui a rapidement pris de l’ampleur, au point de susciter une réaction au sein même de l’équipe du programme.











Publicité





Une vague de haine sur les réseaux sociaux

Face à cette déferlante de commentaires virulents, Lucie Bernardoni — répétitrice emblématique et pilier de la Star Academy — a décidé de prendre publiquement la défense de sa collègue et amie. Sur le réseau social X, elle a diffusé un long message empreint d’émotion et de solidarité.

« Que les choses soient claires et apaisées. @MarleneSchaff est une femme bien et empathique. Elle était ma collègue, elle est devenue mon amie. » commence-t-elle, avant d’insister sur les qualités humaines de Marlène Schaff, qu’elle décrit comme profondément bienveillante : « De celles qui viennent vous soigner quand vous êtes malades. De celles qui savent tout en vous regardant sans ne rien dire. »

Lucie Bernardoni rappelle également leur parcours commun : « Nous avons fait la même école pour devenir professeur de chant par le passé. Nous nous sommes retrouvées en 2022 et nous ne nous sommes plus quittées. » Elle affirme que l’intégralité du corps professoral soutient Marlène Schaff et que l’équipe se montre unie, autant dans le travail que dans la vie au quotidien.



Publicité





Mais c’est surtout l’ampleur des attaques qui met Lucie Bernardoni hors d’elle : « En tant qu’amie, je suis outrée de voir les rivières de haine qu’elle reçoit et qui cristallisent les pensées sombres de ceux qui jugent avant de faire. »

Pour conclure, elle rappelle l’essence même de la Star Academy : un lieu consacré à l’amour de la musique et à la transmission — loin des polémiques et des conflits.

Elle adresse enfin un message personnel à Marlène Schaff : « Marlène. Je t’aime. »

Ce soutien public, largement relayé sur les réseaux, a immédiatement déclenché de nombreux témoignages d’affection envers Marlène Schaff, rééquilibrant une situation devenue particulièrement tendue. Reste à voir si cette prise de position permettra d’apaiser le débat autour de la professeure d’expression scénique.

Sondage nominations semaine 7

Qui doit rester ? Lily Mélissa Jeanne Résultats Vote

Rendez-vous à 17h30 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.