Un personnage phare revient dans « Demain nous appartient » mais avec une autre actrice !



Publicité





C’est l’événement de fin d’année 2025 pour les fans de la série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient » : le personnage de Sofia Daunier‑Jacob — la fille d’Aurore Jacob et de William Daunier — fera son retour sur les écrans le vendredi 19 décembre 2025.











Publicité





Trois ans et demi après son départ en Espagne, Sofia revient donc à Sète… mais avec quelques surprises. À commencer par un bouleversement coté casting.

Un nouveau visage pour Sofia

Quand elle a quitté la série en 2022, Sofia était incarnée par Emma Smet, la fille de David Hallyday. Mais pour ce retour tant attendu, ce ne sera plus elle : le rôle sera désormais tenu par Noémie Pontreau, une comédienne encore méconnue du grand public.

Selon la production, ce changement s’explique simplement par des contraintes d’emploi du temps : Emma Smet, contactée pour reprendre le rôle, n’a pas pu se libérer.



Publicité





Sofia revient avec un bébé

Mais le retour de Sofia ne s’arrête pas à un simple changement d’actrice. Elle ne revient pas seule : la jeune femme débarquera à Sète… avec un bébé, prénommé Orso, âgé de quelques mois seulement. L’annonce de cette maternité inattendue risque de faire l’effet d’une bombe au sein de la famille Daunier-Jacob.

Quand Aurore et William, mais aussi Samuel (son père biologique) découvriront qu’ils sont devenus grands-parents sans l’avoir vu venir, leurs réactions — entre surprise, joie ou incompréhension — promettent d’animer les prochains épisodes.

PHOTO le nouveau visage de Sofia