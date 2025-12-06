Star Academy 2025 : le programme de la semaine 8 et du prime du 13 décembre



Star Academy du 6 décembre 2025, programme – Quel programme pour la huitième semaine des élèves à la Star Academy 2025 ? Après un huitième prime riche en émotion et l’élimination de Lily, ils ne sont plus que 10 élèves au château de Dammarie-les-Lys ce samedi.











La semaine de la tournée

Et alors que le prime aura lieu samedi prochain, les évaluations sont programmées lundi et mardi. Michaël Goldman viendra leur annoncer le programme des évaluations dimanche soir mais il a déjà fait des révélations sur la semaine à venir et le prochain prime, qui aura lieu le samedi 13 décembre.

Cette semaine à la Star Academy, place à la semaine de la tournée ! Sarah et Ambre ont déjà décroché leurs places hier soir sur le prime, elles n’auront donc pas à passer les évaluations. Pour les autres, c’est le traditionnel marathon des évaluations qui les attend. Ça débutera lundi matin avec le théâtre. Un élève sera éliminé à l’issue de ces évaluations, les autres passeront la danse lundi après-midi. Un autre académicien sera éliminé à l’issue de l’évaluation de danse tandis que les autres passeront l’évaluation de chant mardi matin.

A l’issue de ce marathon des évaluations, les profs immuniseront le meilleur d’entre eux, qui décrochera à son tour sa place pour la tournée. Les 7 académiciens restants seront tous nominés et verront leur destin entre les mains du public.



Le planning de la semaine 8

L’emploi du temps de la semaine a été affiché au château.

Rendez-vous cet après-midi à 17h15 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy 2025. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.