Star Academy : une erreur dévoile les nominés 24h trop tôt ! Michaël Goldman officialise la victoire de...

Coup de théâtre ce soir au château de la Star Academy. Alors que les académiciens pensaient vivre une soirée comme les autres, une bourde involontaire a précipité les annonces qui n’auraient dû être révélées que mercredi. En cause : une feuille de travail des répétitrices Fanny et Lucie, sur laquelle figuraient déjà les résultats du marathon d’évaluations… et donc le nom du grand gagnant.





Face à cette fuite imprévue, Michaël Goldman s’est rendu en personne au château pour officialiser la nouvelle : Bastiaan remporte le marathon d’évaluations et décroche ainsi sa place pour la tournée Star Academy.







Les nominés révélés par erreur

Cette révélation anticipée a également confirmé la liste des sept nominés de la semaine, ceux qui devront défendre leur place lors du prime dédié à la tournée. Les académiciens en danger sont : Léa, Victor, Léo, Théo, Anouk, Jeanne, et Mélissa.

L’un d’entre eux sera éliminé samedi soir et ne participera pas à la tournée, un enjeu crucial alors que la pression monte au château.



Le public seul maître du destin des élèves

Pour cette semaine exceptionnelle, ce sont les téléspectateurs – et uniquement eux – qui décideront des trois noms qui rejoindront Ambre, Sarah et Bastiaan déjà qualifiés. Une mécanique qui s’annonce impitoyable, d’autant que les favoris du public ne sont peut-être pas ceux que l’on croit.

Cette erreur involontaire ajoute une tension supplémentaire dans une saison déjà riche en rebondissements. Les académiciens devront désormais donner le meilleur d’eux-mêmes pour espérer décrocher leur place sur scène… et leur rêve de tournée.

