Star Academy estimations : Jeanne en baisse, Lily remonte (SONDAGE)

Star Academy 2025 estimations nominations sondage – Nouvelles estimations de notre sondage Star Academy 2025 à deux jours du prochain prime et de l’élimination de l’un des nominés – Jeanne, Lily ou Mélissa.





Actuellement selon notre sondage, à titre purement indicatif, c’est Jeanne qui est toujours loin devant avec 59% des votes.







Mélissa reste 2ème et stable avec 28% alors que Lily remonte à 13% des votes. Evidemment, rien n’est encore joué mais ça s’annonce compliqué pour Lily alors que cette semaine, seuls les téléspectateurs décideront du sort des nominés !

Qui doit continuer l’aventure ? Qui doit partir ? A vous de décider qui vous voulez voir rester en votant pour votre élève préféré, et continuez de nous donner votre avis en répondant à notre sondage. Evidemment notre sondage n’a qu’un titre informatif, seuls vos votes comptes !



Sondage nominations semaine 7

Rendez-vous à 17h30 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.