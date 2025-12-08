Plus belle la vie spoiler : Chloé fait une découverte, Géraldine la piège ! (9 décembre 2025)



Plus belle la vie en avance du 9 décembre 2025 – Chloé va faire une découverte choc demain dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Alors que la veille Géraldine est venue la confronter, dans l’épisode du mardi 9 décembre, elle va découvrir que celle-ci n’est pas enceinte et ment à tout le monde !











Quand Chloé sort de chez elle, Yann vient la voir pour lui parler. Il lui reproche d’avoir dit à Elena qu’il n’était personne mais Chloé lui rappelle qu’elle ne pouvait pas lui dire qu’il est son père… Yann lui dit qu’il l’aime, Chloé lui demande s’il a quitté sa femme… Yann rappelle qu’elle est enceinte et il a changé depuis ce qu’il lui a fait il y a 8 ans. Chloé lui dit qu’ils n’ont plus rien à se dire et lui demande de la laisser tranquille.

Mais chez Charles Duvivier, et alors que quelques heurs plus tôt il a signé le contrat de cession de sa joaillerie avec Yann, Chloé fait une découverte choc dans son sac de médicaments : Géraldine a oublié son ordonnance et sa boite de pilule contraceptive ! Chloé comprend que Géraldine n’est pas enceinte et décide de la confronter.



Sur la place du Mistral, Chloé reproche à Géraldine de mentir pour garder son mari et berner son oncle. Elle ne compte pas la laisser faire Géraldine lui ordonne de ne pas se mêler de ses affaires avant de lui tendre un piège : devant témoins, elle fait mine de se prendre un coup dans le ventre ! Elle s’effondre et s’inquiète pour son bébé, sous les yeux de Gabriel et Thomas. Chloé comprend qu’elle va être accusée de l’avoir agressée…