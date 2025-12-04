Le Meilleur Pâtissier : qui sont les finalistes ? (résumé + replay demi-finale 4 novembre)



La tension était à son comble ce soir sur M6 à l’occasion de la deuxième demi-finale du Meilleur Pâtissier. Trois places étaient en jeu, et les quatre candidats encore en course — Margot, Sébastien, Victoria et Adrien — ont dû rivaliser de précision, de créativité et de sang-froid pour convaincre Cyril, Mercotte et l’invité d’exception du soir, Pierre Hermé.











Margot décroche la première place en finale

Dès les deux premières épreuves, Margot a frappé fort. Après un classique revisité exigeant — le mythique mont-blanc — remporté par Victoria, c’est lors de l’épreuve technique que tout s’est joué pour elle. Face à la redoutable timbale de Gouffé, dessert aussi spectaculaire que périlleux, Margot s’est imposée haut la main. Sa maîtrise lui a permis de remporter l’épreuve et, surtout, d’obtenir son deuxième cœur des demi-finales : celui qui garantit automatiquement une qualification pour la finale. Une performance impeccable qui confirme son statut de favorite depuis plusieurs semaines.

Sébastien séduit Pierre Hermé et décroche le deuxième sésame

Pour la dernière épreuve, les candidats devaient transporter le jury à la montagne avec un dessert libre, créatif et réconfortant. Un défi d’autant plus intimidant qu’il était jugé par l’un des plus grands pâtissiers du monde : Pierre Hermé.

Et c’est Sébastien qui a conquis le maître. Grâce à une création audacieuse et parfaitement exécutée, il a reçu le dernier cœur de la soirée, synonyme de qualification. Une belle récompense pour celui qui, semaine après semaine, a montré une progression constante et une technique très solide.



Victoria ou Adrien : Cyril et Mercotte tranchent

Les deux derniers candidats encore en lice, Victoria et Adrien, ont dû attendre la délibération finale du jury. Cyril et Mercotte ont pris en compte l’ensemble de leur parcours cette saison pour les départager.

Après une réflexion serrée, ils ont finalement décidé d’envoyer Victoria en finale.

Si Adrien s’est battu jusqu’au bout et a livré de très beaux desserts tout au long de la compétition, son aventure s’arrête aux portes de la dernière étape.

Les finalistes de la saison 14

Ils seront donc trois à s’affronter la semaine prochaine pour tenter de décrocher le trophée du Meilleur Pâtissier : Margot, Sébastien, et Victoria.

Une finale qui s’annonce exceptionnelle, tant le niveau est élevé cette année.